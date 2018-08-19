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00:31 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС, 18 августа. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

В составе «Рубина» гол забил Хорен Байрамян (84-я минута), у «Ахмата» отличился Аблай Мбенг (90+4).

В предыдущий раз команды играли вничью в августе 2014 года, когда их встреча также завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает 11-е место, набрав четыре очка, «Рубин» с пятью очками идет седьмым.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом», «Рубин» примет московский ЦСКА. Обе встречи пройдут 25 августа.

Ахмат 1:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
18.08.2018, 21:30 Зрители: 10732 основной раунд: 4-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь Ледяхов Курбан Бердыев
Голы
90+5′ Аблай Мбенг (А. Мбенг) 17
19 Хорен Байрамян (С. Азмун) 83′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Магомед Мусалов 5
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Бернард Бериша 77
90+5′ Аблай Мбенг 17
Идрисса Думбья 8
Антон Швец 23
46′ Магомед Митришев 95
77′ Одисе Роши 21
Беким Балай 18
65′ Олег Иванов 19
Силва Лима Исмаэл 11
35 Сослан Джанаев
91 Виталий Устинов
3 Ибрагим Цаллагов 74′
4 Флорес Чико
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
15 Игорь Коновалов 5′
18 Павел Могилевец
20 Сердар Азмун
88 Руслан Камболов
5 Филип Уремович 46′
80 Егор Сорокин
10 Дмитрий Полоз 78′
19 Хорен Байрамян
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 2
2 Угловые 5
14 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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