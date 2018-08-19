«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
ТАСС, 18 августа. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 18 августа. Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
В составе «Рубина» гол забил Хорен Байрамян (84-я минута), у «Ахмата» отличился Аблай Мбенг (90+4).
В предыдущий раз команды играли вничью в августе 2014 года, когда их встреча также завершилась со счетом 1:1.
В турнирной таблице «Ахмат» занимает 11-е место, набрав четыре очка, «Рубин» с пятью очками идет седьмым.
В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом», «Рубин» примет московский ЦСКА. Обе встречи пройдут 25 августа.
|Игорь Ледяхов
|Курбан Бердыев
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)