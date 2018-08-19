«Когда за фол на тебе не ставят чистую точку, эмоции объяснимы»

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Михаил ГОНЧАРОВ

из Краснодара

— Обидно проигрывать такие матчи, — начал официально главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко. — Ребята молодцы, весь матч играли хорошо, создали достаточно моментов, но не реализовали их. А в концовке не углядели за Зе Луишем и Жиго. Поэтому и проиграли.

— Согласны с тем, что «Краснодар» провел свой лучший матч на старте сезона?

— Да, согласен. По качеству игра действительно стала лучшей для нас. Почти весь матч доминировали, владели преимуществом, создавали моменты. Есть еще вопросы к судьям. Комментировать их не хочется, но они остаются.

— Будете наказывать Ари за красную карточку?

— Знаете… Понятно, что он неправ, взыграли эмоции, не сдержался. Плюс Жиго его спровоцировал. Когда ты проигрываешь, а против тебя чистое нарушение правил в концовке, чистая точка… Но ее не ставят. Эмоции могут взыграть. Плюс вспомните, Рамиреса удалили за затяжку времени, вопросов нет. Но сегодня как думаете, вратарь «Спартака» наиграл на желтую карточку. Ему по-моему даже люди начали бутылки кидать — потому что очень долго вводил мяч в игру. Но это «Спартак», народная команда.

МАССИМО КАРРЕРА: «САМООТДАЧЕЙ ДОВОЛЕН, ФУТБОЛОМ — НЕТ»

— Что позитивного можно выделить после такой игры? — спросили главного тренера красно-белых.

— Результат. Это самое главное в футболе. И естественно тот факт, что команда старалась до последнего. Мы сыграли далеко не лучший матч, но увозим домой победу. Встречались с сильной командой, имеющей хороших игроков. Считаю «Краснодар» одним из кандидатов на чемпионство.

— В чем причины не самого выразительного футбола красно-белых?

— Мы совершали много ошибок в передачах. Когда начали делать именно то, что отрабатывали на тренировках, осложнили жизнь сопернику. К сожалению, все 90 минут играть на высоком уровне не смогли. Думаю, это последствия матча с ПАОК, где мы играли в меньшинстве больше тайма. Но все ребята выложились на поле. Порой побеждаешь, порой проигрываешь — но я все равно доволен самоотдачей игроков. А футболом, конечно же, недоволен.

— Зачем выпустили на поле Тимофеева? Вас устраивала ничья?

— Нет, мы никогда не радуемся ничьей. Воспроизводим на поле то, что отрабатываем на тренировках. Выпустил Тимофеева, чтобы усилить центр поля. К тому же, у Фернанду была желтая карточка.

— Почему перестроили схему и игру «Спартака» в этом сезоне с 4−2−3−1 на 4−3−3?

— С 4−2−3−1 мы пропускали очень много контратак в прошлом году, поэтому приняли решение перейти на 4−3−3. Работаем над этой схемой. Нужно улучшить движения и взаимодействия.

— Что происходит с Фернанду? Вас устраивает его форма в начале сезона?

— Он — один из тех игроков, кто чаще всех выходил на поле. Возможно, ему нужно отдохнуть. Фернанду важный футболист для нас, постараемся его восстановить.

— Перед игрой вы сказали, что у вас состоялся диалог с Ханни. Можете поделиться с нами, что конкретно вас не устраивает в нем? И такой же вопрос по Педро Роше.