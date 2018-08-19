«Когда за фол на тебе не ставят чистую точку, эмоции объяснимы»
Олег Фоменко на
Олег Фоменко на
Михаил ГОНЧАРОВ
из Краснодара
— Обидно проигрывать такие матчи, — начал официально главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко. — Ребята молодцы, весь матч играли хорошо, создали достаточно моментов, но не реализовали их. А в концовке не углядели за Зе Луишем и Жиго. Поэтому и проиграли.
— Согласны с тем, что «Краснодар» провел свой лучший матч на старте сезона?
— Да, согласен. По качеству игра действительно стала лучшей для нас. Почти весь матч доминировали, владели преимуществом, создавали моменты. Есть еще вопросы к судьям. Комментировать их не хочется, но они остаются.
— Будете наказывать Ари за красную карточку?
— Знаете… Понятно, что он неправ, взыграли эмоции, не сдержался. Плюс Жиго его спровоцировал. Когда ты проигрываешь, а против тебя чистое нарушение правил в концовке, чистая точка… Но ее не ставят. Эмоции могут взыграть. Плюс вспомните, Рамиреса удалили за затяжку времени, вопросов нет. Но сегодня как думаете, вратарь «Спартака» наиграл на желтую карточку. Ему
МАССИМО КАРРЕРА: «САМООТДАЧЕЙ ДОВОЛЕН, ФУТБОЛОМ — НЕТ»
— Что позитивного можно выделить после такой игры? — спросили главного тренера
— Результат. Это самое главное в футболе. И естественно тот факт, что команда старалась до последнего. Мы сыграли далеко не лучший матч, но увозим домой победу. Встречались с сильной командой, имеющей хороших игроков. Считаю «Краснодар» одним из кандидатов на чемпионство.
— В чем причины не самого выразительного футбола
— Мы совершали много ошибок в передачах. Когда начали делать именно то, что отрабатывали на тренировках, осложнили жизнь сопернику. К сожалению, все 90 минут играть на высоком уровне не смогли. Думаю, это последствия матча с ПАОК, где мы играли в меньшинстве больше тайма. Но все ребята выложились на поле. Порой побеждаешь, порой проигрываешь — но я все равно доволен самоотдачей игроков. А футболом, конечно же, недоволен.
— Зачем выпустили на поле Тимофеева? Вас устраивала ничья?
— Нет, мы никогда не радуемся ничьей. Воспроизводим на поле то, что отрабатываем на тренировках. Выпустил Тимофеева, чтобы усилить центр поля. К тому же, у Фернанду была желтая карточка.
— Почему перестроили схему и игру «Спартака» в этом сезоне с 4−2−3−1 на 4−3−3?
— С 4−2−3−1 мы пропускали очень много контратак в прошлом году, поэтому приняли решение перейти на 4−3−3. Работаем над этой схемой. Нужно улучшить движения и взаимодействия.
— Что происходит с Фернанду? Вас устраивает его форма в начале сезона?
— Он — один из тех игроков, кто чаще всех выходил на поле. Возможно, ему нужно отдохнуть. Фернанду важный футболист для нас, постараемся его восстановить.
— Перед игрой вы сказали, что у вас состоялся диалог с Ханни. Можете поделиться с нами, что конкретно вас не устраивает в нем? И такой же вопрос по Педро Роше.
— Да, с Софьяном мы пообщались. В этом сезоне мы играем по другой схеме, я вижу в ней Ханни в роли полузащитника. Считаю, что он может выполнять эту работу. Но сам Софьян на данный момент в этом не уверен. Если он поймет, что от него требует команда, думаю, станет очень полезным. Что касается Педро, есть определенная ситуация, я вынужден делать другой выбор. Я всегда предпочитаю иметь шесть русских игроков на поле, чтобы делать замены по ходу матча в условиях лимита.
|Мурад Мусаев
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)