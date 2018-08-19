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01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» спас игру на последней минуте

Судьбу матча в Грозном едва не решил нестандартный ход Курбана Бердыева, однако «Ахмат» ушел от поражения за мгновения до финального свистка.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Каждый тур Курбану Бердыеву приходится складывать новый паззл. Против «Зенита» искать замену Цаллагову с Полозом. В Грозном, где «Рубин» не выигрывал на протяжении шести сезонов, играть без травмированных Кудряшова и Бухарова. На этот раз изыскания привели к появлению на левом фланге обороны Устинова.

На той же позиции произвел изменения и Игорь Ледяхов, решивший дать шанс Мусалову. Кроме того, в «Ахмате» из тура в тур ищут оптимальные варианты на правом фланге полузащиты и в центре нападения, и на этот раз выбор пал на Митришева с Мбенгом.

Этот тандем при активной поддержке Бериши и дирижировавшего игрой Иванова обеспечивал давление на ворота гостей. Однако рубиновская оборона стояла стеной, и все удары наносились с максимальным сопротивлением. В атаке же гости имели больше простора и, соответственно, возможностей открыть счет. Например, Азмуну хватило доли секунды, чтобы подстроиться под отскок и заставить Городова продемонстрировать свое мастерство.

После перерыва игра раскрылась. Городов спас, не позволив забить Полозу. В противоположной штрафной бушевал Мбенг, первый удар которого заблокировал Сорокин, а потом пришел черед Джанаева. Гол назревал, но забит он был не в казанские ворота. Все едва не решил нестандартный ход Бердыева. Казалось, выход провалившегося в игре с «Зенитом» Байрамяна вместо Полоза направлен на укрепление обороны, однако тот отправился вперед и забил, получив классную передачу Азмуна. После блестящего сэйва Джанаева победа «Рубина» виделась неизбежной, но хозяев спасли те, кто вел игру весь матч. Бериша ушел от Цаллагова, а перепрыгнувший защитников Мбенг отправил мяч в ближнюю «девятку».

ЦИФРЫ

150-й матч в чемпионатах России провел защитник «Ахмата» Семенов.

Ахмат 1:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
18.08.2018, 21:30 Зрители: 10732 основной раунд: 4-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь Ледяхов Курбан Бердыев
Голы
90+5′ Аблай Мбенг (А. Мбенг) 17
19 Хорен Байрамян (С. Азмун) 83′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Магомед Мусалов 5
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Бернард Бериша 77
90+5′ Аблай Мбенг 17
Идрисса Думбья 8
Антон Швец 23
46′ Магомед Митришев 95
77′ Одисе Роши 21
Беким Балай 18
65′ Олег Иванов 19
Силва Лима Исмаэл 11
35 Сослан Джанаев
91 Виталий Устинов
3 Ибрагим Цаллагов 74′
4 Флорес Чико
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
15 Игорь Коновалов 5′
18 Павел Могилевец
20 Сердар Азмун
88 Руслан Камболов
5 Филип Уремович 46′
80 Егор Сорокин
10 Дмитрий Полоз 78′
19 Хорен Байрамян
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 2
2 Угловые 5
14 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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