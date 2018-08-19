«Ахмат» спас игру на последней минуте

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Каждый тур Курбану Бердыеву приходится складывать новый паззл. Против «Зенита» искать замену Цаллагову с Полозом. В Грозном, где «Рубин» не выигрывал на протяжении шести сезонов, играть без травмированных Кудряшова и Бухарова. На этот раз изыскания привели к появлению на левом фланге обороны Устинова.

На той же позиции произвел изменения и Игорь Ледяхов, решивший дать шанс Мусалову. Кроме того, в «Ахмате» из тура в тур ищут оптимальные варианты на правом фланге полузащиты и в центре нападения, и на этот раз выбор пал на Митришева с Мбенгом.

Этот тандем при активной поддержке Бериши и дирижировавшего игрой Иванова обеспечивал давление на ворота гостей. Однако рубиновская оборона стояла стеной, и все удары наносились с максимальным сопротивлением. В атаке же гости имели больше простора и, соответственно, возможностей открыть счет. Например, Азмуну хватило доли секунды, чтобы подстроиться под отскок и заставить Городова продемонстрировать свое мастерство.

После перерыва игра раскрылась. Городов спас, не позволив забить Полозу. В противоположной штрафной бушевал Мбенг, первый удар которого заблокировал Сорокин, а потом пришел черед Джанаева. Гол назревал, но забит он был не в казанские ворота. Все едва не решил нестандартный ход Бердыева. Казалось, выход провалившегося в игре с «Зенитом» Байрамяна вместо Полоза направлен на укрепление обороны, однако тот отправился вперед и забил, получив классную передачу Азмуна. После блестящего сэйва Джанаева победа «Рубина» виделась неизбежной, но хозяев спасли те, кто вел игру весь матч. Бериша ушел от Цаллагова, а перепрыгнувший защитников Мбенг отправил мяч в ближнюю «девятку».

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