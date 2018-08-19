«Ахмат» спас игру на последней минуте
Судьбу матча в Грозном едва не решил нестандартный ход Курбана Бердыева, однако «Ахмат» ушел от поражения за мгновения до финального свистка.
Судьбу матча в Грозном едва не решил нестандартный ход Курбана Бердыева, однако «Ахмат» ушел от поражения за мгновения до финального свистка.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Каждый тур Курбану Бердыеву приходится складывать новый паззл. Против «Зенита» искать замену Цаллагову с Полозом. В Грозном, где «Рубин» не выигрывал на протяжении шести сезонов, играть без травмированных Кудряшова и Бухарова. На этот раз изыскания привели к появлению на левом фланге обороны Устинова.
На той же позиции произвел изменения и Игорь Ледяхов, решивший дать шанс Мусалову. Кроме того, в «Ахмате» из тура в тур ищут оптимальные варианты на правом фланге полузащиты и в центре нападения, и на этот раз выбор пал на Митришева с Мбенгом.
Этот тандем при активной поддержке Бериши и дирижировавшего игрой Иванова обеспечивал давление на ворота гостей. Однако рубиновская оборона стояла стеной, и все удары наносились с максимальным сопротивлением. В атаке же гости имели больше простора и, соответственно, возможностей открыть счет. Например, Азмуну хватило доли секунды, чтобы подстроиться под отскок и заставить Городова продемонстрировать свое мастерство.
После перерыва игра раскрылась. Городов спас, не позволив забить Полозу. В противоположной штрафной бушевал Мбенг, первый удар которого заблокировал Сорокин, а потом пришел черед Джанаева. Гол назревал, но забит он был не в казанские ворота. Все едва не решил нестандартный ход Бердыева. Казалось, выход провалившегося в игре с «Зенитом» Байрамяна вместо Полоза направлен на укрепление обороны, однако тот отправился вперед и забил, получив классную передачу Азмуна. После блестящего сэйва Джанаева победа «Рубина» виделась неизбежной, но хозяев спасли те, кто вел игру весь матч. Бериша ушел от Цаллагова, а перепрыгнувший защитников Мбенг отправил мяч в ближнюю «девятку».
ЦИФРЫ
150-й матч в чемпионатах России провел защитник «Ахмата» Семенов.
|Игорь Ледяхов
|Курбан Бердыев
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)