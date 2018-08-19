Кристиян Бистрович: С Влашичем у ЦСКА образовался мощный балканский кулак в центре поля

Источник: Sport24

С уходом Натхо и Вернблума самым важным игроком в опорной зоне ЦСКА стал Кристиян Бистрович. 20-летний хорват отыграл все пять матчей этого сезона без замен, а в игре с «Арсеналом» провел 60 мяч на позиции левого защитника. Именно с этого фланга он забил первый гол за ЦСКА. В интервью Sport24 Бистрович рассказал о стройке новой команды, навыках русского языка и армейском новичке Николе Влашиче.

— Мы очень здорово начали матч с «Арсеналом», — говорит Кристиян. — В первые 5 минут уже могли забивать пару мячей и, к счастью, смогли забить быстрый гол. Стало намного проще играть, соперник раскрылся, за счет чего мы и реализовали свои моменты во втором тайме. Наконец-то мы победили и, надеюсь, продолжим играть еще лучше в будущем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlwHs4AhhTc/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlwHs4AhhTc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Pefect start of the season???? #supercup #win #cskawillalwaysbefirst @dentyrin</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kristijan.bistrovic/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Kristijan Bistrović</a> (@kristijan.bistrovic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-27T22:28:40+00:00">27 Июл 2018 в 3:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У нас сейчас строится новая команда: 9 футболистов ушли, пришло много молодых и амбициозных новичков. Это как переустановка операционной системы на компьютере: мы будто сбросили все настройки и перезапускаемся. Так что сейчас работаем на тренировках, выкладываемся на 200%, чтобы лучше узнать, притереться друг к другу. Первая победа в премьер-лиге должна дать нам уверенность в своих силах.

— С матча вы уходили с огромным фингалом под глазом, а Никита Чернов — с замотанной головой.

— Да, «Арсенал» играл жестко и достаточно грубо, но это настоящий мужской футбол. Мы к такому были готовы и выдержали давление.

— Что думаете о красной карточке Григалаве? Игроки и тренер «Арсенала» были недовольны судьей.

— Точно не знаю, во время игры я не видел этот момент — подбежал к скамейке за помощью врачей. Но то, что после удаления нам стало играть проще, — факт. У «Арсенала» появилось больше свободных зон.

— Вы отыграли полтора тайма на неродной позиции левого защитника. Было тяжело?

— Ха-ха, немного. Если честно, чувствовал себя немного странно. Но если тренер видит меня там, то я полностью к этому готов. Надеюсь, получилось неплохо.

— Настолько неплохо, что вы забили дебютный гол за ЦСКА.

— За это спасибо большое Абелю [Эрнандесу]: просто посмотрите, какую шикарную передачу он вырезал на меня. Он увидел, что я открылся на левом фланге и остался без опеки. От меня требовалось только попасть по мячу.

— Собираетесь отметить этот гол?

— Уже сделал это на поле.

Надеюсь, скоро получится забить еще, так что не буду зацикливаться на этом голе.

— Расскажите про Николу Влашича, который вчера дебютировал в составе ЦСКА.

— В первой же игре он показал, что является отличным игроком для нас и для всех чемпионата России. С ним ЦСКА заиграл лучше, потому что Ник стал связующим звеном между опорной зоной и нашими форвардами. Очень приятно играть рядом с ним. Теперь в центре поля у ЦСКА есть мощный балканский кулак!

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— Его сестра — одна из самых популярных спортсменок Хорватии?

— Да, Бланка — настоящая хорватская звезда. Даже не могу сосчитать, сколько медалей она завоевала для нашей страны на международных турнирах. Но и сам Ник — тоже популярный футболист в Хорватии. Он здорово играл за «Хайдук», а затем все следили за ним в АПЛ. Надеюсь, в Хорватии теперь будут болеть за ЦСКА.

— Во время матча вы общались с Гончаренко без переводчика. Тренер говорил по-английски или вы — по-русски?

— Второй вариант. Я уже спокойно все понимаю по-русски, и футбольные термины, и обычные слова. Но вот с общением есть небольшие проблемы, я все еще немного стесняю. Но обещаю, что буду работать над этим.

— То есть процесс адаптации к жизни в Москве окончательно прошел?

— Да, и даже быстрее, чем я думал. Сейчас все в порядке, моя девушка переехала в Москву, а семья переодически навещает. Так что я полностью сосредоточен на футболе и выкладываюсь по полной.