Кристиян Бистрович: С Влашичем у ЦСКА образовался мощный балканский кулак в центре поля
Хорватский опорник — о матче с «Арсеналом», первом голе за ЦСКА и земляке Николе Влашиче.
Хорватский опорник — о матче с «Арсеналом», первом голе за ЦСКА и земляке Николе Влашиче.
С уходом Натхо и Вернблума самым важным игроком в опорной зоне ЦСКА стал Кристиян Бистрович. 20-летний хорват отыграл все пять матчей этого сезона без замен, а в игре с «Арсеналом» провел 60 мяч на позиции левого защитника. Именно с этого фланга он забил первый гол за ЦСКА. В интервью Sport24 Бистрович рассказал о стройке новой команды, навыках русского языка и армейском новичке Николе Влашиче.
— Мы очень здорово начали матч с «Арсеналом», — говорит Кристиян. — В первые 5 минут уже могли забивать пару мячей и, к счастью, смогли забить быстрый гол. Стало намного проще играть, соперник раскрылся, за счет чего мы и реализовали свои моменты во втором тайме.
У нас сейчас строится новая команда: 9 футболистов ушли, пришло много молодых и амбициозных новичков. Это как переустановка операционной системы на компьютере: мы будто сбросили все настройки и перезапускаемся. Так что сейчас работаем на тренировках, выкладываемся на 200%, чтобы лучше узнать, притереться друг к другу. Первая победа в
— С матча вы уходили с огромным фингалом под глазом, а Никита Чернов — с замотанной головой.
— Да, «Арсенал» играл жестко и достаточно грубо, но это настоящий мужской футбол. Мы к такому были готовы и выдержали давление.
— Что думаете о красной карточке Григалаве? Игроки и тренер «Арсенала» были недовольны судьей.
— Точно не знаю, во время игры я не видел этот момент — подбежал к скамейке за помощью врачей. Но то, что после удаления нам стало играть проще, — факт. У «Арсенала» появилось больше свободных зон.
— Вы отыграли полтора тайма на неродной позиции левого защитника. Было тяжело?
—
— Настолько неплохо, что вы забили дебютный гол за ЦСКА.
— За это спасибо большое Абелю [Эрнандесу]: просто посмотрите, какую шикарную передачу он вырезал на меня. Он увидел, что я открылся на левом фланге и остался без опеки. От меня требовалось только попасть по мячу.
— Собираетесь отметить этот гол?
— Уже сделал это на поле.
Надеюсь, скоро получится забить еще, так что не буду зацикливаться на этом голе.
— Расскажите про Николу Влашича, который вчера дебютировал в составе ЦСКА.
— В первой же игре он показал, что является отличным игроком для нас и для всех чемпионата России. С ним ЦСКА заиграл лучше, потому что Ник стал связующим звеном между опорной зоной и нашими форвардами. Очень приятно играть рядом с ним. Теперь в центре поля у ЦСКА есть мощный балканский кулак!
— Его сестра — одна из самых популярных спортсменок Хорватии?
— Да, Бланка — настоящая хорватская звезда. Даже не могу сосчитать, сколько медалей она завоевала для нашей страны на международных турнирах. Но и сам Ник — тоже популярный футболист в Хорватии. Он здорово играл за «Хайдук», а затем все следили за ним в АПЛ. Надеюсь, в Хорватии теперь будут болеть за ЦСКА.
— Во время матча вы общались с Гончаренко без переводчика. Тренер говорил
— Второй вариант. Я уже спокойно все понимаю
— То есть процесс адаптации к жизни в Москве окончательно прошел?
— Да, и даже быстрее, чем я думал. Сейчас все в порядке, моя девушка переехала в Москву, а семья переодически навещает. Так что я полностью сосредоточен на футболе и выкладываюсь по полной.
Данила Игнатов