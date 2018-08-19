«Крылья Советов» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч четвёртого тура Российской
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч четвёртого тура Российской
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Башкиров, Чочиев, Ланин, Яковлев, Соболев.
Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Ткачук, Клёнкин, Алиев, Корниленко, Шейдаев.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Идову, Михалик, Хёведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.
Начало — в 16:30 по московскому времени.