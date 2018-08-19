РФС: Безбородов и Лапочкин хорошо отсудили игры РПЛ с участием ЦСКА и «Спартака»

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий

Обе встречи прошли в субботу. ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:0, но после матча у болельщиков возникли вопросы к удалению защитника туляков Гии Григалавы за фол последней надежды на 67-й минуте. «Спартак» на выезде оказался сильнее «Краснодара» со счетом 1:0.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 4, 18.08.2018, 16:30 ЦСКА 3 Арсенал Т 0

После встречи представители хозяев отмечали неудовлетворительное судейство со стороны Лапочкина, который, по их мнению, неверно не назначил два пенальти в пользу краснодарцев.

«Оцениваю работу арбитров в обоих матчах положительно, потому что в очень сложных игровых ситуациях они приняли трудные решения. По красной карточке в матче ЦСКА — “Арсенал” вопросов нет, это та ситуация, когда арбитр Безбородов принял правильное решение удалить игрока за фол последней надежды, потому что у Григалавы было время сыграть по-другому, там сложно было не убрать руку», — сказал Егоров.

В матче «Краснодар» — «Спартак» в первом моменте полузащитник гостей Квинси Промес в штрафной неудачно приземлился на нападающего соперника Ари, после чего форвард упал на газон. Во втором моменте на 86-й минуте мяч после удара Ари попал сначала в грудь полузащитнику «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, а затем в руку, но судья не отреагировал.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 4, 18.08.2018, 19:00 Краснодар 0 Спартак М 1

«Что касается Мельгарехо, мяч попал в грудь, а потом, может быть, в руку — это считается рикошетом, поэтому пенальти тут не было. Что касается Промеса и Ари, когда игрок выпрыгивает и приземляется на землю, он не может изменить свое положение, поэтому тут фол по неосторожности. Это нельзя расценивать как действия, ведущие к пенальти. У нас на сборе были примерно такие ситуации, которые мы моделировали, поэтому было принято такое решение», — отметил глава судейского корпуса.