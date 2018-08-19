У Щенникова диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра

Напомним, на 10-й минуте матча ЦСКА — «Арсенал» Абель Эрнандес отдал передачу к штрафной на Тимура Жамалетдинова, тот пробил в дальний угол, вратарь парировал удар, но Эрнандес первым успел на добивание.

В середине второго тайма туляки остались в меньшинстве — Гиа Григалава рукой прервал передачу Николы Влашича на выход один на один и получил прямую красную карточку. Вскоре Кристиян Бистрович удвоил преимущество «армейцев», а на 82-й минуте Фёдор Чалов поставил точку в матче.