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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

У Щенникова диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра

Сегодня утром защитник ЦСКА Георгий Щенников прошёл медицинское обследование в связи с травмой, полученной в домашнем матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).

Источник: РИА "Новости"

У Щенникова диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра, сообщает официальный сайт «армейцев». О сроках восстановления игрока клуб сообщит дополнительно.

Напомним, на 10-й минуте матча ЦСКА — «Арсенал» Абель Эрнандес отдал передачу к штрафной на Тимура Жамалетдинова, тот пробил в дальний угол, вратарь парировал удар, но Эрнандес первым успел на добивание.

В середине второго тайма туляки остались в меньшинстве — Гиа Григалава рукой прервал передачу Николы Влашича на выход один на один и получил прямую красную карточку. Вскоре Кристиян Бистрович удвоил преимущество «армейцев», а на 82-й минуте Фёдор Чалов поставил точку в матче.

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