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16:05 (мск), источник: Матч ТВ

«Уфа» близка к приобретению полузащитника «Прогреса»

Полузащитник люксембургского «Прогреса» Оливье Тилль может стать игроком «Уфы».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Luxemburger Wort, российский клуб ведет переговоры с «Прогресом» и самим игроком о переходе.

 — Если я не решусь на это приключение сейчас, то сделать это позднее будет сложно. Думаю, это хороший момент. Если я перейду туда, то на долгосрочный контракт, но точный срок пока не известен, — заявил Тилль.

Напомним, что «Уфа» прошла «Прогрес» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Тилль отличился голом в первой встрече двухматчевого противостояния.

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