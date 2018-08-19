«Уфа» близка к приобретению полузащитника «Прогреса»
Полузащитник люксембургского «Прогреса» Оливье Тилль может стать игроком «Уфы».
Полузащитник люксембургского «Прогреса» Оливье Тилль может стать игроком «Уфы».
Как сообщает Luxemburger Wort, российский клуб ведет переговоры с «Прогресом» и самим игроком о переходе.
— Если я не решусь на это приключение сейчас, то сделать это позднее будет сложно. Думаю, это хороший момент. Если я перейду туда, то на долгосрочный контракт, но точный срок пока не известен, — заявил Тилль.
Напомним, что «Уфа» прошла «Прогрес» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Тилль отличился голом в первой встрече двухматчевого противостояния.