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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Щенников пропустит две недели

По данным «СЭ», защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит около двух недель.

Источник: РИА "Новости"

Футболист получил травму в матче 4-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:0). Сегодня стало известно, что у него диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Отметим, что в настоящее время сразу 5 игроков ЦСКА, помимо Щенникова, восстанавливаются от травм. В армейском «лазарете» находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Александр Макаров и Хетаг Хосонов.

После четырех игр в премьер-лиге ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 5 очков. В 5-м туре армейцы на выезде сыграют с «Рубином» (25 августа, начало — 16.30 по московскому времени).

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