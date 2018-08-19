Щенников пропустит две недели

Источник: РИА "Новости"

Футболист получил травму в матче 4-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:0). Сегодня стало известно, что у него диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Отметим, что в настоящее время сразу 5 игроков ЦСКА, помимо Щенникова, восстанавливаются от травм. В армейском «лазарете» находятся Виктор Васин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Александр Макаров и Хетаг Хосонов.