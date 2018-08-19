РПЛ вручила «Краснодару» премию «Лига Fair Play»
Перед началом матча четвертого тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (0:1) «быкам» была вручена премия «Лига Fair Play» за сезон-2017/18.
Перед началом матча четвертого тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (0:1) «быкам» была вручена премия «Лига Fair Play» за сезон-2017/18.
Данная награда вручается клубу, оказавшемуся лучшим по следующим показателям: минимум желтых и красных карточек, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.
Аналогичную награду получит одна из команд по окончании текущего сезона.