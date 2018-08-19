«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Уралом»
«Зенит» определился со стартовым составом на матч 4-го тура Российской
«Зенит» определился со стартовым составом на матч 4-го тура Российской
Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени и пройдёт в
Стартовый состав «Зенита»: Лунёв, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Нобоа, Дриусси, Дзюба, Мак.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Нету, Чернов, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный.
Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Ходжаниязов, Бавин, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Араторе, Ильин.
Запасные: Баклов, Полетаев, Ароян, Динга, Данцев, Егорычев, Евсеев, Эль Кабир, Юсупов.
За три сыгранных тура Российской