«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Уралом»

Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени и пройдёт в Санкт-Петербурге.

За три сыгранных тура Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» набрал девять очков и на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице первенства. «Урал» заработал одно очко и находится на предпоследнем, 15-м месте, опережая красноярский «Енисей».