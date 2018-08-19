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18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Уралом»

«Зенит» определился со стартовым составом на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени и пройдёт в Санкт-Петербурге.

Стартовый состав «Зенита»: Лунёв, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Нобоа, Дриусси, Дзюба, Мак.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Нету, Чернов, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный.

Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Ходжаниязов, Бавин, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Араторе, Ильин.

Запасные: Баклов, Полетаев, Ароян, Динга, Данцев, Егорычев, Евсеев, Эль Кабир, Юсупов.

За три сыгранных тура Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» набрал девять очков и на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице первенства. «Урал» заработал одно очко и находится на предпоследнем, 15-м месте, опережая красноярский «Енисей».

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