«Локомотив» одержал первую победу в чемпионате России, обыграв «Крылья Советов»

Мяч на 37-й минуте забил Гжегож Крыховяк. Для «Локомотива» этот гол стал первым в нынешнем сезоне чемпионата России, до этого железнодорожники дважды сыграли вничью со счетом 0:0, а в прошлом туре проиграли «Оренбургу» — 0:1. В общей сложности в официальных матчах «Локомотив» не забивал на протяжении 519 минут, предыдущий гол красно-зеленых был забит в матче 29-го тура прошлого сезона чемпионата России против санкт-петербургского «Зенита», его автором стал Эдер.

На 78-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. На 80-й минуте в составе железнодорожников на поле появился чемпион мира 2014 года немецкий защитник Бенедикт Хёведес, для которого этот матч стал дебютным в «Локомотиве».

В турнирной таблице «Локомотив», одержавший свою первую победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, занимает восьмое место, набрав пять очков. «Крылья Советов» с четырьмя очками идут 11-ми.