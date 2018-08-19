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19:04 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» одержал первую победу в чемпионате России, обыграв «Крылья Советов»

ТАСС, 19 августа. Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в гостевом матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 37-й минуте забил Гжегож Крыховяк. Для «Локомотива» этот гол стал первым в нынешнем сезоне чемпионата России, до этого железнодорожники дважды сыграли вничью со счетом 0:0, а в прошлом туре проиграли «Оренбургу» — 0:1. В общей сложности в официальных матчах «Локомотив» не забивал на протяжении 519 минут, предыдущий гол красно-зеленых был забит в матче 29-го тура прошлого сезона чемпионата России против санкт-петербургского «Зенита», его автором стал Эдер.

На 78-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. На 80-й минуте в составе железнодорожников на поле появился чемпион мира 2014 года немецкий защитник Бенедикт Хёведес, для которого этот матч стал дебютным в «Локомотиве».

В турнирной таблице «Локомотив», одержавший свою первую победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, занимает восьмое место, набрав пять очков. «Крылья Советов» с четырьмя очками идут 11-ми.

В следующем туре «Локомотив» 26 августа примет махачкалинский «Анжи», «Крылья Советов» 27 августа в гостях сыграют с красноярским «Енисеем».

Крылья Советов 0:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
19.08.2018, 16:30 Зрители: 31652 основной раунд: 4-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Юрий Семин
Голы
7 Гжегож Крыховяк 37′
Составы
Евгений Конюхов (к) 14
Никита Чичерин 44
Мирал Самарджич 5
Тарас Бурлак 90
79′ Павел Яковлев 91
76′ Евгений Башкиров 4
Олег Ланин 64
Александр Соболев 7
72′ Георгий Зотов 15
Денис Ткачук 31
82′ Владимир Полуяхтов 2
Рамиль Шейдаев 11
90′ Алан Чочиев 9
Сергей Корниленко 8
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев 72′ 78′
84 Михаил Лысов
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Фернандеш
7 Гжегож Крыховяк
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 81′
5 Бенедикт Хеведес
8 Джефферсон Фарфан 86′
24 Эдер
9 Федор Смолов 65′
6 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
13 Фолы 14
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
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