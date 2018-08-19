Крыховяк забил в Самаре. Первый гол «Локомотива» за 519 минут

Источник: Sport24

«Локомотив» работает над проблемой отсутствия голов, — сказал перед матчем в Самаре Юрий Семин. После фэйла в Оренбурге коуч убрал в запас Антона Миранчука, вернув в основу Джефферсона Фарфана, а слева выпустил Лысова (Рыбус не прилетел из-за травмы).

Первый гол в сезоне «Локо» забил на 37-й минуте. Фернандеш навесил с углового, Фарфан пробил головой, а Крыховяк вколотил мяч с линии.

Это третий матч Крыховяка за «Локомотив». Если он проведет 10 игр в сезоне, российский клуб будет обязан выкупить поляка у «ПСЖ» за 12 млн евро.

Команда Семина прервала безголевую серию, которая составила 519 минут. Действующий чемпион не мог забить с 5 мая, когда обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В последних 9 играх у «Локо» был всего 1 гол.

«Локомотив» доигрывал вдесятером: Владислав Игнатьев получил две желтые карточки в течение 6 минут. Вторая — за симуляцию в чужой штрафной.

На 80-й минуте в РПЛ дебютировал Бенедикт Хеведес, который заменил Алексея Миранчука.

Матч с «Крыльями» стал для Маринато Гилерме 250-м в «Локомотиве».