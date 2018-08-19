Крыховяк забил в Самаре. Первый гол «Локомотива» за 519 минут
Чемпион доигрывал вдесятером.
Чемпион доигрывал вдесятером.
«Локомотив» работает над проблемой отсутствия голов, — сказал перед матчем в Самаре Юрий Семин. После фэйла в Оренбурге коуч убрал в запас Антона Миранчука, вернув в основу Джефферсона Фарфана, а слева выпустил Лысова (Рыбус не прилетел
Первый гол в сезоне «Локо» забил на 37-й минуте. Фернандеш навесил с углового, Фарфан пробил головой, а Крыховяк вколотил мяч с линии.
Это третий матч Крыховяка за «Локомотив». Если он проведет 10 игр в сезоне, российский клуб будет обязан выкупить поляка у «ПСЖ» за 12 млн евро.
Команда Семина прервала безголевую серию, которая составила 519 минут. Действующий чемпион не мог забить с 5 мая, когда обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В последних 9 играх у «Локо» был всего 1 гол.
«Локомотив» доигрывал вдесятером: Владислав Игнатьев получил две желтые карточки в течение 6 минут. Вторая — за симуляцию в чужой штрафной.
На 80-й минуте в РПЛ дебютировал Бенедикт Хеведес, который заменил Алексея Миранчука.
Матч с «Крыльями» стал для Маринато Гилерме 250-м в «Локомотиве».
На игре присутствовало 31 650 зрителей.
|Крылья Советов
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Локомотив М
|Андрей Тихонов
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)