Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Заря Лг0
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ворскла0
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эйбар0
Уэска2
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит2
Урал1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино0
Рома0
Футбол. Зарубежный
21:15
Райо Вальекано
Севилья
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Енисей
Футбол. Зарубежный
21:30
Болонья
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:30
Эмполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
18:00
Тулуза2
Бордо1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув3
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Марсель
Футбол. Зарубежный
17:00
Десна2
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
23:15
Реал
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-22
Ротор0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов0
Локомотив М1
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли1
Уотфорд3
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити6
Хаддерсфилд1
Все события
Фоторепортажи
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
23Греческая трагедия «Спартака» в Москве
19:10 (мск), источник: Sport24

Крыховяк забил в Самаре. Первый гол «Локомотива» за 519 минут

Чемпион доигрывал вдесятером.

Источник: Sport24

«Локомотив» работает над проблемой отсутствия голов, — сказал перед матчем в Самаре Юрий Семин. После фэйла в Оренбурге коуч убрал в запас Антона Миранчука, вернув в основу Джефферсона Фарфана, а слева выпустил Лысова (Рыбус не прилетел из-за травмы).

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый гол в сезоне «Локо» забил на 37-й минуте. Фернандеш навесил с углового, Фарфан пробил головой, а Крыховяк вколотил мяч с линии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это третий матч Крыховяка за «Локомотив». Если он проведет 10 игр в сезоне, российский клуб будет обязан выкупить поляка у «ПСЖ» за 12 млн евро.

Команда Семина прервала безголевую серию, которая составила 519 минут. Действующий чемпион не мог забить с 5 мая, когда обыграл «Зенит» и стал чемпионом. В последних 9 играх у «Локо» был всего 1 гол.

«Локомотив» доигрывал вдесятером: Владислав Игнатьев получил две желтые карточки в течение 6 минут. Вторая — за симуляцию в чужой штрафной.

На 80-й минуте в РПЛ дебютировал Бенедикт Хеведес, который заменил Алексея Миранчука.

Матч с «Крыльями» стал для Маринато Гилерме 250-м в «Локомотиве».

На игре присутствовало 31 650 зрителей.

Крылья Советов 0:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
19.08.2018, 16:30 Зрители: 31652 основной раунд: 4-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Юрий Семин
Голы
7 Гжегож Крыховяк 37′
Составы
Евгений Конюхов (к) 14
Никита Чичерин 44
Мирал Самарджич 5
Тарас Бурлак 90
79′ Павел Яковлев 91
76′ Евгений Башкиров 4
Олег Ланин 64
Александр Соболев 7
72′ Георгий Зотов 15
Денис Ткачук 31
82′ Владимир Полуяхтов 2
Рамиль Шейдаев 11
90′ Алан Чочиев 9
Сергей Корниленко 8
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев 72′ 78′
84 Михаил Лысов
14 Ведран Чорлука
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Фернандеш
7 Гжегож Крыховяк
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 81′
5 Бенедикт Хеведес
8 Джефферсон Фарфан 86′
24 Эдер
9 Федор Смолов 65′
6 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
13 Фолы 14
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Любимую журналистку болельщиков поменяли на жену хоккеиста. «Ради чего теперь существует КХЛ?»
7 игроков «Зенита», которые не нужны Семаку
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Хет-трик Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Хаддерсфилд»
Слухи: «Спортинг» интересуется Оланаре, «Барселона» купит Погба
Фелпс: Я перенес довольно страшный приступ депрессии
«Настоящий воин». В сети поддержали Емельяненко после боя
«Зенит» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь