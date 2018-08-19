Комитет по этике РФС готов рассмотреть слова Ари о судьях матча «Краснодар» — «Спартак»

Форвард получил прямую красную карточку после удара головой в лицо защитника Самюэля Жиго. После этого он назвал судейство позором для российского футбола.

— Неправильно так говорить, — цитирует «РИА Новости» главу комитета Семена Андреева. — О судействе часто высказываются футболисты и руководители команд. Пока комитет по этике не получал никаких документов по этому поводу, если они поступят, то мы рассмотрим высказывание футболиста «Краснодара».