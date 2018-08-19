Комитет по этике РФС готов рассмотреть слова Ари о судьях матча «Краснодар» — «Спартак»
Комитет по этике РФС может рассмотреть слова нападающего «Краснодара» Ари после матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).
Комитет по этике РФС может рассмотреть слова нападающего «Краснодара» Ари после матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).
Форвард получил прямую красную карточку после удара головой в лицо защитника Самюэля Жиго. После этого он назвал судейство позором для российского футбола.
— Неправильно так говорить, — цитирует «РИА Новости» главу комитета Семена Андреева. — О судействе часто высказываются футболисты и руководители команд. Пока комитет по этике не получал никаких документов по этому поводу, если они поступят, то мы рассмотрим высказывание футболиста «Краснодара».
|Мурад Мусаев
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)