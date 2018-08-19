Геркус: Победа над «Крыльями Советов» придаст «Локомотиву» сил

В воскресенье «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. Эта победа стала первой в сезоне для действующего чемпиона страны.

«Победа всегда важна, неважно, какая она по счету — первая, вторая, десятая или двадцатая, здорово, что команда нашла силы, собралась и победила. Результат хороший, он должен придать команде сил на следующие игры, сейчас все должно пойти лучше. Смолов начнет забивать, мы в это верим, так что ждем голов от атаки», — сказал Геркус.