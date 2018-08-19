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20:43 (мск), источник: Р-Спорт

Глава департамента судейства РФС обсудит с руководством «Краснодара» работу Лапочкина

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил РИА Новости, что в понедельник пообщается с генеральным директором «Краснодара» Владимиром Хашигом и ответит на вопросы о работе арбитра Сергея Лапочкина в матче с московским «Спартаком».

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«Краснодар» в субботу со счетом 0:1 уступил «Спартаку» в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Нападающий хозяев Ари на последних минутах игры получил красную карточку — после падения в штрафной соперника он вскочил на ноги и ударил головой в лицо защитника «красно-белых» Самуэля Жиго.

«У меня есть вопросы к судье Сергею Лапочкину в плане единоборств, дисциплинарных санкций, но в принятии ключевых решений вопросов нет. Руководитель “Краснодара” Владимир Хашиг через СМИ задал мне свои вопросы, я с ним завтра созвонюсь, пообщаюсь, расскажу свое видение. Не хочу вступать в перепалку, понимаю, что люди переживают за свой клуб. При принятии решения я должен руководствоваться не эмоциями, а правилами игры», — сказал Егоров по телефону.

Нападающий «Краснодара» Ари в воскресенье назвал судейство этой встречи «позором для российского футбола». Ранее Егоров заявил РИА Новости, что может обратиться в комитет по этике РФС с просьбой рассмотреть высказывания футболиста.

«Что значит позор? Не Ари оценивать (работу судей — ред.). Я тоже могу сказать, что позор — это то, что человек не может убежать один на один с вратарем и попасть по воротам, а потом поднимает руки и апеллирует к судьям, что не попал в створ. Но это не мое дело, кто кого ставит в состав. Меня спросили по моментам матча, я высказал свое мнение. И это не значит, что оно окончательное. После каждого тура мы собираемся с коллегами, обсуждаем, после чего и выносится окончательное решение», — добавил он.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак М
18.08.2018, 19:00 Зрители: 34302 основной раунд: 4-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Жиго, К. Промес) 88′
Составы
Станислав Крицюк 1
Николай Марков 15
45+1′ Дмитрий Стоцкий 89
Александр Мартынович (к) 4
Урош Спаич 5
Юрий Газинский 8
Шарль Каборе 77
85′ 90+1′ Арикленес да Силва Ари 9
78′ Павел Мамаев 17
Маурисио Перейра 33
83′ Вандерсон Масиэл 7
Иван Игнатьев 85
71′ Виктор Классон 16
Кристиан Куэва 20
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
2 Самюэль Жиго
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 65′
88 Александр Ташаев 72′
12 де Соуза Луиз Адриану 76′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Фернанду 62′ 55′
40 Артем Тимофеев
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 7
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
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