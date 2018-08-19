Глава департамента судейства РФС обсудит с руководством «Краснодара» работу Лапочкина

«У меня есть вопросы к судье Сергею Лапочкину в плане единоборств, дисциплинарных санкций, но в принятии ключевых решений вопросов нет. Руководитель “Краснодара” Владимир Хашиг через СМИ задал мне свои вопросы, я с ним завтра созвонюсь, пообщаюсь, расскажу свое видение. Не хочу вступать в перепалку, понимаю, что люди переживают за свой клуб. При принятии решения я должен руководствоваться не эмоциями, а правилами игры», — сказал Егоров по телефону.

«Что значит позор? Не Ари оценивать (работу судей — ред.). Я тоже могу сказать, что позор — это то, что человек не может убежать один на один с вратарем и попасть по воротам, а потом поднимает руки и апеллирует к судьям, что не попал в створ. Но это не мое дело, кто кого ставит в состав. Меня спросили по моментам матча, я высказал свое мнение. И это не значит, что оно окончательное. После каждого тура мы собираемся с коллегами, обсуждаем, после чего и выносится окончательное решение», — добавил он.