«Ростов» — «Енисей»: Паршивлюк и Юрченко сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Енисея» на матч 4-го тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Енисея» на матч 4-го тура РПЛ.
С первых минут встречу начнут защитник дончан Сергей Паршивлюк и голкипер красноярской команды Давид Юрченко.
Состав «Ростова»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.
Состав «Енисея»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Гавазай, Бодул.