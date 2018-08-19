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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Енисей»: Паршивлюк и Юрченко сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Енисея» на матч 4-го тура РПЛ.

С первых минут встречу начнут защитник дончан Сергей Паршивлюк и голкипер красноярской команды Давид Юрченко.

Состав «Ростова»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

Состав «Енисея»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Гавазай, Бодул.

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