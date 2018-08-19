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22:26 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России, разгромив «Урал»

ТАСС, 19 августа. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 4:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей дублем отметился Себастьян Дриусси (12-я и 16-я минуты), еще по одному голу забили Артем Дзюба (78) и Леандро Паредес (89). У проигравших отличился Юрий Бавин (6). По ходу второго тайма травму получил полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа, он смог покинуть поле только на носилках. Вместо него в игру на 59-й минуте вступил Матиас Краневиттер.

Для петербургского клуба эта победа стала четвертой подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. «Зенит» остается единственной командой, которая не потеряла ни одного очка в текущем чемпионате.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков. «Урал» с одним очком идет 16-м.

В следующем туре «Зенит» 26 августа в гостях сыграет с «Уфой», «Урал» 25 августа примет грозненский «Ахмат». Кроме того, «Зенит» 23 августа на своем поле проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против норвежского «Мольде».

Зенит 4:1
Первый тайм: 2:1
Урал
19.08.2018, 19:00 Зрители: 45545 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Дмитрий Парфенов
Голы
11′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Р. Мак) 11
16′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Л. Паредес) 11
78′ Артем Дзюба (С. Дриусси) 22
89′ Леандро Паредес 5
14 Юрий Бавин 5′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Бранислав Иванович (к) 6
Миха Мевля 23
Александр Ерохин 21
Леандро Паредес 5
Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
62′ Эльмир Набиуллин 15
Александр Анюков 2
59′ Кристиан Нобоа 16
85′ Матиас Краневиттер 8
84′ Артем Дзюба 22
Антон Заболотный 29
31 Ярослав Годзюр
18 Джамалдин Ходжаниязов
4 Сергей Брызгалов
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
13 Петрюс Бумаль
10 Эрик Бикфалви 42′
11 Владимир Ильин
15 Денис Кулаков (к) 70′
3 Вараздат Ароян 74′
21 Марко Араторе 59′
58 Отман Эль-Кабир
14 Юрий Бавин 79′
8 Алексей Евсеев 88′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
8 Угловые 3
12 Фолы 24
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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