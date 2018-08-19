«Зенит» одержал четвертую победу подряд в чемпионате России, разгромив «Урал»

В составе победителей дублем отметился Себастьян Дриусси (12-я и 16-я минуты), еще по одному голу забили Артем Дзюба (78) и Леандро Паредес (89). У проигравших отличился Юрий Бавин (6). По ходу второго тайма травму получил полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа, он смог покинуть поле только на носилках. Вместо него в игру на 59-й минуте вступил Матиас Краневиттер.

Для петербургского клуба эта победа стала четвертой подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. «Зенит» остается единственной командой, которая не потеряла ни одного очка в текущем чемпионате.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков. «Урал» с одним очком идет 16-м.