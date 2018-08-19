ЦСКА — «Арсенал»: можно ли оспорить удаление Григалавы? В судействе снова странности

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РУКА ЗАЩИТНИКА

На 67-й минуте субботнего матча ЦСКА — «Арсенал» (3:0) арбитр Владислав Безбородов удалил защитника гостей Григалаву за лишение соперника явной возможности забить гол. Прав ли рефери?

Безбородов не сразу достал красную карточку. Ему, как позднее выяснил «СЭ», не требовался совет второго ассистента Максима Гаврилина. Арбитр сам оценил расположение на поле Эрнандеса, которого Влашич пытался острым пасом вывести один на один с вратарем. Судья, похоже, консультировался с резервным рефери Алексеем Николаевым — по поводу действий Григалавы.

Нападающий действительно мог убежать к воротам и удвоить счет. Но вот с тем, что Григалава сыграл рукой, и с тем, что она находилась в неестественном положении, согласны не все. Этот как раз тот случай, когда часть наших экспертов поддерживают решение судьи, а другая часть — нет.

Противоположные оценки у руководства департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) и «Арсенала».

ДСИ ЗА АРБИТРА

Глава ДСИ Александр Егоров считает, что Владислав Безбородов отработал на достойном уровне и поступил правильно.

— В целом хотел бы отметить, что в этом туре арбитры принимают правильные решения в очень и очень сложных моментах, — сказал Егоров в интервью корреспонденту «СЭ» Андрею СИЗЯКИНУ. — Они выполняют все то, о чем мы просили их на сборах. Понимаю, что на беглый взгляд ситуации спорные, поэтому они и вызывают эмоции. Но ребята выполняют все, что их просят. Считаю, что если мы будем последовательными на протяжении всего сезона, то вопросов к нам не будет.

Теперь к ситуации с Григаловой. Я полностью поддерживаю решение Влада Безбородова. Сам эпизод получился сложным, потому что он начался чуть раньше, когда была другая спорная ситуация в другом месте — судье нужно было принять решение, был там фол или нет, а тут следом случился момент с Григалавой. Так вот: я поддерживаю Влада в обеих ситуациях — в первой, потому что не остановил игру, и во второй, потому что наказал игрока красной карточкой. Я видел, что удаление вызвало споры. Но! По нашим требованиям и рекомендациям, Влад поступил абсолютно правильно, когда удалил футболиста за срыв той атаки. Он получил положительную оценку.

БЕЗБОРОДОВ ПЕРЕЧЕРКНУЛ РАБОТУ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев остался крайне недоволен работой арбитра.

— В этом эпизоде вообще нарушения не было, — сказал он в интервью корреспонденту «СЭ» Арману МКРТЧЯНУ. — Григалава не играл рукой. Даже если предположить, что судья ошибся, он мог показать желтую карточку, но почему-то решил удалить нашего игрока. На вопрос, по какой причине он принял именно такое решение, пусть отвечает сам. Мне только непонятно, почему на чемпионате мира, где играют лучшие команды и работают лучшие рефери, используется система ВАР, а на матчах российской премьер-лиги ее нет. Ошибся — иди, посмотри и прими правильное решение.

Удаление повлияло на исход встречи. Самым непосредственным образом. Обратите внимание, удаление случилось при счете 0:1, когда еще было достаточно игрового времени. Судья этим удалением предопределил исход встречи.

Будете ли как-то реагировать и подавать апелляцию? В этом нет никакого смысла. Переигровки не будет, результат матча не изменится. Мы придали огласке то, что случилось, потому что за игрой «Арсенала» стоит труд тысяч людей. Руководство целого региона прикладывает огромные усилия, чтобы развивался клуб и в целом российский футбол. А один человек за секунду сводит эти усилия на нет.

КАК ОТМЕНИТЬ КАРТОЧКУ

Аннулировать красную карточку, вынесенную футболисту, вправе контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК). В соответствии со своей особой юрисдикцией он может исправить ошибку судьи — «ошибочное применение удаления игроку». Это одно из положений статьи 52 дисциплинарного регламента РФС.

Но рассмотреть вопрос КДК может только при наличии заключения контрольно-квалификационной комиссии (ККК).

И вот тут может начаться цирк. После ухода из ДСИ Андрея Будогосского и завершения предыдущего сезона эту ККК собирались распустить и закрыть. Систему бонусов отменили, судьи теперь получают единый гонорар в 115 тысяч рублей за матч. ККК в ее прежнем составе и с прежними функциями не нужна.

При этом собирались создать экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) во главе с Николаем Левниковым, возглавляющим судейский комитет РФС. Но пока де-факто не создали. Наверное, это произойдет только в сентябре.

Кто тогда может дать заключение, если оно потребуется, в ответ на запрос КДК? Кто определит, правильно ли был удален Григалава, если «Арсенал» все-таки попытается оправдать своего футболиста?

ККК? Так ее вроде бы уже нет. Или есть? Кто-то же дал заключение по удалению Семенова, чью красную карточку пытался обжаловать «Ахмат». КДК сослался на мнение как раз ККК.

Если она есть, кто в нее входит, кто возглавляет?

Раньше в ККК, например, входил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. Если комиссию не закрыли, он должен был в ней остаться.

Почему тогда бюро исполкома РФС 14 августа «включило спортивного директора НП “РФПЛ” Пышкина Виктора Львовича в составы судейского комитета РФС и контрольно-квалификационной комиссии по судейству РФС в качестве наблюдателя от РФПЛ с правом совещательного голоса»? Перепутали? Куда его включили на самом деле — в ККК или вновь создаваемую ЭСК?

Сплошные вопросы…

К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР

По Пышкину есть еще один вопрос. Как к его назначениям отнесутся в УЕФА? Мы уже не раз писали, что по положениям Конвенции УЕФА представителям лиг запрещено входить в какие-либо судейские органы. Причем ни о каких исключениях для лиц с совещательным голосом в документе не говорится.

В сентябре в Дом футбола на Таганке приедут чиновники из Ньона. С проверкой. Ревизор во множественном числе. Проверять будут как раз организацию судейства, соблюдение Конвенции, правомочность получения от УЕФА выплат на развитие судейства (речь о десятках тысяч евро).