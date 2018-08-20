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09:21 (мск), источник: Югополис

Гендиректор ФК «Краснодар» усомнился в правильности судейства в матче со «Спартаком»

Владимир Хашиг публично обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

Источник: Югополис

Как сообщал «Югополис», в субботу, 18 августа, ФК «Краснодар» сыграл первый домашний матч сезона с московским «Спартаком». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Матч почти до конца прошел без голов. На 89-й минуте гол в ворота краснодарцев забил игрок «Спартака» Зе Луиш. Мяч с углового был доставлен на ближнюю штангу, оттуда последовала скидка в центр — нападающий с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 4, 18.08.2018, 19:00
Краснодар
0Спартак М1

По итогам встречи у руководства краснодарского клуба возникли серьезные вопросы к качеству работы судьи. Ранее Александр Егоров поддержал решение арбитра Сергея Лапочкина не ставить пенальти в ворота «Спартака».

«Мы не хотели вступать в открытую дискуссию. Но раз Александр Анатольевич Егоров дал публичную оценку действиям Сергея Лапочкина, мы хотели бы тоже публично задать несколько вопросов и получить на них ответы от главы департамента судейства и инспектирования.

Во-первых, господин Лапочкин в третий раз подряд судил нашу игру со «Спартаком». В одной из них в прошлом сезоне был назначен спорный пенальти в наши ворота. Насколько правильно такое назначение, если учесть процент матчей, выигранных «Спартаком» при его судействе?

Во-вторых, Александр Анатольевич заявляет, что якобы два футболиста прыгали, один другого не видел… Но если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что Ари не прыгал. Так действовал только Промес. Почему тогда Егоров говорит, что прыгали оба?

В-третьих, мог ли Ари совершать какие-либо футбольные действия после того, как ему наступили на ногу? Мог ли он дальше двигаться и продолжать играть в футбол? Мне кажется, нет.

У нас на стадионе установлена система VAR. Думаю, в понедельник мы выложим видеозапись всех спорных эпизодов, сделанных с помощью камер этой системы, — заявил Хашиг, слова которого приводит Sports.ru.

Ранее сообщалось, что в ходе матча игрок ФК «Краснодар» Ари грубил арбитру, за что получил красную карточку и был удален с поля.

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