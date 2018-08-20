Гендиректор ФК «Краснодар» усомнился в правильности судейства в матче со «Спартаком»
Владимир Хашиг публично обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.
Владимир Хашиг публично обратился к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.
Как сообщал «Югополис», в субботу, 18 августа, ФК «Краснодар» сыграл первый домашний матч сезона с московским «Спартаком». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Матч почти до конца прошел без голов. На 89-й минуте гол в ворота краснодарцев забил игрок «Спартака» Зе Луиш. Мяч с углового был доставлен на ближнюю штангу, оттуда последовала скидка в центр — нападающий с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
По итогам встречи у руководства краснодарского клуба возникли серьезные вопросы к качеству работы судьи. Ранее Александр Егоров поддержал решение арбитра Сергея Лапочкина не ставить пенальти в ворота «Спартака».
«Мы не хотели вступать в открытую дискуссию. Но раз Александр Анатольевич Егоров дал публичную оценку действиям Сергея Лапочкина, мы хотели бы тоже публично задать несколько вопросов и получить на них ответы от главы департамента судейства и инспектирования.
У нас на стадионе установлена система VAR. Думаю, в понедельник мы выложим видеозапись всех спорных эпизодов, сделанных с помощью камер этой системы, — заявил Хашиг, слова которого приводит Sports.ru.
Ранее сообщалось, что в ходе матча игрок ФК «Краснодар» Ари грубил арбитру, за что получил красную карточку и был удален с поля.