Семак уже создал победную машину

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ

из Санкт-Петербурга

ЭХО ОТ 8:1

Какой была бы атмосфера на Крестовском острове, если бы «Зенит» в четверг вылетел из Лиги Европы? Конечно, без поддержки команда не осталась бы, ведь кредит доверия болельщиков к Сергею Семаку почти безграничен. Но разве можно спокойно отнестись к тому, что российский топ-клуб с огромной ареной будет целый сезон мариноваться в собственном соку?

Победа над минским «Динамо» могла выкачать из футболистов физические силы, но при этом должна была добавить эмоций. А для клуба эти 8:1 — простор для творчества и идей. Сейчас в мире ценится актуальный маркетинг, так что нужно оперативно реагировать на события. И «Зенит» — в теме. Клуб уже выпустил в продажу футболки с Дзюбой и счетом 8:1, а перед матчем с «Уралом» на стадионе «Санкт-Петербург» соорудили стенд с цифрой 8, двоеточием и человеческим силуэтом. К этому силуэту мог подойти любой и собой показать счет исторической игры.

Фанатская трибуна тоже отреагировала на крупный европейский успех. Перед стартовым свистком прямо по центру «виража» появился баннер со словами «Парни, Respect». В прошлом сезоне у болельщиков не было повода вывешивать полотна с подобными словами.

БЫСТРЫЙ ГОЛ «УРАЛА»

Можно было предположить, что после 8:1 окрыленный «Зенит» помчится вперед и в матче с «Уралом». Но гости эти крылья подрезали — уже на шестой минуте Лунев пропустил от Бавина первый гол в чемпионате, так что «Спартак» остался единственной «сухой» командой в турнире. Следом хозяева едва не пропустили еще, но на этот раз им повезло.

Что произошло с «Зенитом»? Вероятно, игра трехдневной давности все же сказалась: Семак поменял только трех футболистов, причем оставил в основе Нобоа и Дзюбу, которые в четверг выполнили колоссальный объем работы. Однако тренер уже обжегся на матче в Минске, когда предоставил отдых большому числу основных игроков, поэтому решил выставить сильнейший состав.

Дзюба явно экономил силы в прессинге и преимущественно пешком передвигался по полю, хотя так же часто вступал в единоборства, как и всегда. Но Артем был нужен команде, чтобы отвлекать на себя внимание центральных защитников «Урала», и с этой привычной ролью он справился блестяще.

СВЯЗКА ЕРОХИНА И ДРИУССИ

В быстрых пропущенных мячах есть один плюс — у команды остается гигантское количество времени на то, чтобы отыграться. Естественно, «Зенит» не стал ничего кардинально менять после гола «Урала» и очень быстро вышел вперед. Ерохин после сотни сыгранных минут в четверг нашел в себе силы для двух голевых передач в адрес Дриусси. Особенно красивой оказалась первая — похожую сделал Семак во время матча с Грецией на Евро-2008.

А во втором случае Ерохин четко бил по воротам головой, но мяч, едва коснувшись живота Дриусси, юркнул в угол. Всего за четыре минуты «Зенит» забил два мяча усилиями двух футболистов.

После игры в Минске корреспондент «СЭ» спрашивал у Семака о том, почему команда скверно играет на «стандартах» — как на своих, так и на чужих. Тренер ушел от конкретики, но явно сделал выводы. Уже в игре с «Уралом» был заметен прогресс: четкая расстановка футболистов при подачах со штрафных и угловых, ускорения в нужный момент. Неудивительно, что оба гола «Зенит» забил в результате стандартных положений.

ТРАВМА НОБОА

В перерыве Семак не стал перетряхивать состав, да и рисунок игры не изменился. Разве что Нобоа стал меньше выдергиваться вперед и в большей степени стал концентрироваться на обороне. Эквадорец справлялся с работой, но на исходе часа получил травму — после одного из единоборств неудачно поставил ногу и упал: держась за колено. Покинуть поле он сумел только с помощью медицинской бригады — было видно, что игроку очень больно, его как могли пытались подбодрить и Семак, и запасные «Зенита». Если повреждение окажется серьезным, это будет колоссальная потеря для «Зенита», ведь на старте сезона Нобоа являлся ключевым футболистом сине-бело-голубых.

РАЗГРОМ

Вместо него на поле вышел Краневиттер и сосредоточился на обороне. Паредесу от этого стало только легче — если раньше черновая работа была разделена между ним и Нобоа, то сейчас ей занимался только Краневиттер.

«Зенит» устраивал счет 2:1, а «Урал» никак не мог протиснуться сквозь оборону петербуржцев. Ближе к концу матча Дмитрий Парфенов перевел линию обороны выше, чем стал пользоваться Дзюба. И в результате одного из голевых моментов забил после передачи Дриусси.