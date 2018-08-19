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22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак уже создал победную машину

Три мяча аргентинцев, снова гол Дзюбы и травма Нобоа — в 4-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» (4:1).

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга

ЭХО ОТ 8:1

Какой была бы атмосфера на Крестовском острове, если бы «Зенит» в четверг вылетел из Лиги Европы? Конечно, без поддержки команда не осталась бы, ведь кредит доверия болельщиков к Сергею Семаку почти безграничен. Но разве можно спокойно отнестись к тому, что российский топ-клуб с огромной ареной будет целый сезон мариноваться в собственном соку?

Победа над минским «Динамо» могла выкачать из футболистов физические силы, но при этом должна была добавить эмоций. А для клуба эти 8:1 — простор для творчества и идей. Сейчас в мире ценится актуальный маркетинг, так что нужно оперативно реагировать на события. И «Зенит» — в теме. Клуб уже выпустил в продажу футболки с Дзюбой и счетом 8:1, а перед матчем с «Уралом» на стадионе «Санкт-Петербург» соорудили стенд с цифрой 8, двоеточием и человеческим силуэтом. К этому силуэту мог подойти любой и собой показать счет исторической игры.

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Фанатская трибуна тоже отреагировала на крупный европейский успех. Перед стартовым свистком прямо по центру «виража» появился баннер со словами «Парни, Respect». В прошлом сезоне у болельщиков не было повода вывешивать полотна с подобными словами.

БЫСТРЫЙ ГОЛ «УРАЛА»

Можно было предположить, что после 8:1 окрыленный «Зенит» помчится вперед и в матче с «Уралом». Но гости эти крылья подрезали — уже на шестой минуте Лунев пропустил от Бавина первый гол в чемпионате, так что «Спартак» остался единственной «сухой» командой в турнире. Следом хозяева едва не пропустили еще, но на этот раз им повезло.

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Что произошло с «Зенитом»? Вероятно, игра трехдневной давности все же сказалась: Семак поменял только трех футболистов, причем оставил в основе Нобоа и Дзюбу, которые в четверг выполнили колоссальный объем работы. Однако тренер уже обжегся на матче в Минске, когда предоставил отдых большому числу основных игроков, поэтому решил выставить сильнейший состав.

Дзюба явно экономил силы в прессинге и преимущественно пешком передвигался по полю, хотя так же часто вступал в единоборства, как и всегда. Но Артем был нужен команде, чтобы отвлекать на себя внимание центральных защитников «Урала», и с этой привычной ролью он справился блестяще.

СВЯЗКА ЕРОХИНА И ДРИУССИ

В быстрых пропущенных мячах есть один плюс — у команды остается гигантское количество времени на то, чтобы отыграться. Естественно, «Зенит» не стал ничего кардинально менять после гола «Урала» и очень быстро вышел вперед. Ерохин после сотни сыгранных минут в четверг нашел в себе силы для двух голевых передач в адрес Дриусси. Особенно красивой оказалась первая — похожую сделал Семак во время матча с Грецией на Евро-2008.

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А во втором случае Ерохин четко бил по воротам головой, но мяч, едва коснувшись живота Дриусси, юркнул в угол. Всего за четыре минуты «Зенит» забил два мяча усилиями двух футболистов.

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После игры в Минске корреспондент «СЭ» спрашивал у Семака о том, почему команда скверно играет на «стандартах» — как на своих, так и на чужих. Тренер ушел от конкретики, но явно сделал выводы. Уже в игре с «Уралом» был заметен прогресс: четкая расстановка футболистов при подачах со штрафных и угловых, ускорения в нужный момент. Неудивительно, что оба гола «Зенит» забил в результате стандартных положений.

ТРАВМА НОБОА

В перерыве Семак не стал перетряхивать состав, да и рисунок игры не изменился. Разве что Нобоа стал меньше выдергиваться вперед и в большей степени стал концентрироваться на обороне. Эквадорец справлялся с работой, но на исходе часа получил травму — после одного из единоборств неудачно поставил ногу и упал: держась за колено. Покинуть поле он сумел только с помощью медицинской бригады — было видно, что игроку очень больно, его как могли пытались подбодрить и Семак, и запасные «Зенита». Если повреждение окажется серьезным, это будет колоссальная потеря для «Зенита», ведь на старте сезона Нобоа являлся ключевым футболистом сине-бело-голубых.

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РАЗГРОМ

Вместо него на поле вышел Краневиттер и сосредоточился на обороне. Паредесу от этого стало только легче — если раньше черновая работа была разделена между ним и Нобоа, то сейчас ей занимался только Краневиттер.

«Зенит» устраивал счет 2:1, а «Урал» никак не мог протиснуться сквозь оборону петербуржцев. Ближе к концу матча Дмитрий Парфенов перевел линию обороны выше, чем стал пользоваться Дзюба. И в результате одного из голевых моментов забил после передачи Дриусси.

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На исходе матча «Урал» окончательно рассыпался и оказался разгромлен. Паредес во второй раз за неделю забил со штрафного. На этот раз без ошибки вратаря, а очень красиво. 4:1 — «Зенит» по-прежнему не теряет очков в РПЛ.

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Зенит 4:1
Первый тайм: 2:1
Урал
19.08.2018, 19:00 Зрители: 45545 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Дмитрий Парфенов
Голы
11′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Р. Мак) 11
16′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Л. Паредес) 11
78′ Артем Дзюба (С. Дриусси) 22
89′ Леандро Паредес 5
14 Юрий Бавин 5′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Бранислав Иванович (к) 6
Миха Мевля 23
Александр Ерохин 21
Леандро Паредес 5
Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
62′ Эльмир Набиуллин 15
Александр Анюков 2
59′ Кристиан Нобоа 16
85′ Матиас Краневиттер 8
84′ Артем Дзюба 22
Антон Заболотный 29
31 Ярослав Годзюр
18 Джамалдин Ходжаниязов
4 Сергей Брызгалов
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
13 Петрюс Бумаль
10 Эрик Бикфалви 42′
11 Владимир Ильин
15 Денис Кулаков (к) 70′
3 Вараздат Ароян 74′
21 Марко Араторе 59′
58 Отман Эль-Кабир
14 Юрий Бавин 79′
8 Алексей Евсеев 88′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
8 Угловые 3
12 Фолы 24
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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