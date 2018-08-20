Сергей Семак: Вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок — очень высокая
Главный тренер «Зенита» на
Главный тренер «Зенита» на
Гоша ЧЕРНОВ
из
— Пропустили быстрый гол, но быстро собрались и смогли выйти вперед, — начал Семак. — Дальше моменты создавались у обоих ворот. Моменты были и у «Урала» — для того, чтобы забить нам — при счете 2:1. Мы использовали одну из быстрых атак, забили. Я доволен результатом. По качеству есть над чем работать. Конечно, победу омрачила травма Нобоа. Ждем результатов обследования. Надеюсь, она не очень серьезная.
— Насколько высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок?
— Очень высока. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо. Надеюсь, что у Нобоа не очень серьезная травма.
— Нужен ли команде состав из 30 человек? И требуется ли усиление?
— Состав из 30 человек никому не нужен. Мне кажется, достаточно той обоймы из 18−20 футболистов, которые готовы выйти. По усилению: есть позиции, которые очень важны. Что получится? Это вопрос не ко мне.
— Как вы оцениваете игру Дриусси и его перспективы в основе?
— Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества их игры. Если Себастьян будет играть и забивать, все мы будем счастливы — как и за любого другого футболиста.
— Каковы перспективы Чернова?
— У него контракт до конца этого года. Его будущее сейчас решается. Или он подписывает контракт и остается полноценным игроком команды, или мы ищем нового футболиста на эту позицию, или продолжаем ставить в состав Сашу Анюкова. Он в тонусе. О Жене я могу сказать только хорошее — о его отношении к работе, о нем самом. Это прекрасный человек и прекрасный футболист. Сейчас решается вопрос с продлением контракта.
— В последнее время «Зенит» начинает забивать либо после удаления, либо после пропущенного гола. В дальнейшем это поменяется?
— Очень бы хотелось. Это непросто, но что делать. Нет ни одного матча за четыре тура, который складывался бы для
— Ерохин третий матч подряд выходит на бровке. Почему вы рассматриваете его именно на этой позиции? Отличаются ли данные ему задания от тех, что вы даете Маку и Шатову?
— Конечно, отличаются. Я использую его там, где нужно команде. Ерохин — универсальный игрок. В полузащите у нас есть Нобоа, который хорошо смотрится, есть Паредес. В этом матче я посчитал, что Ерохин более дисциплинированно сыграет в обороне. «Урал» развивает много атак как раз по правому флангу, поэтому мы решили поставить Ерохина слева, а Дриусси — в центральную зону.
— Насколько важно, что вы забили много?
— Забивать много всегда приятно. И выигрывать крупно приятно. Иногда счет отражает соотношение сил на поле, а иногда нет. Забитые мячи — это здорово, но мы бы были довольны, если бы сыграли 1:0. Особенно Лунев.
— Куда пропал Бабурин?
— Он тренируется с нами. Идут переговоры между руководителями клуба и ним.
Дмитрий ПАРФЕНОВ: «ИСПУГАЛИСЬ, ЧТО МОЖЕМ ВЫИГРАТЬ»
— Забили быстрый мяч. Испугались, что можем выиграть, — отметил главный тренер «Урала». — Очень комфортно для соперника играли в своей штрафной. Вместо того, чтобы развить свое преимущество, получили два простых мяча в свои ворота. Это вопрос нашей концентрации и внимания. Не использовали много моментов.
— Почему команда не реализует моменты?
— Вопрос в том, что мы так легко даем забивать в свои ворота, а наша реализация… Есть только один путь — работа.
— Вы уже четвертый матч подряд пропускаете на последних минутах. Довольны ли вы физическим состоянием игроков?
— Мы пропускаем не
|Сергей Семак
|Дмитрий Парфенов
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|24
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)