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00:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Семак: Вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок — очень высокая

Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции после победы над «Уралом» в матче 4-го тура премьер-лиги не скрывал радости от успеха и разочарования от травмы ключевого футболиста.

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга

— Пропустили быстрый гол, но быстро собрались и смогли выйти вперед, — начал Семак. — Дальше моменты создавались у обоих ворот. Моменты были и у «Урала» — для того, чтобы забить нам — при счете 2:1. Мы использовали одну из быстрых атак, забили. Я доволен результатом. По качеству есть над чем работать. Конечно, победу омрачила травма Нобоа. Ждем результатов обследования. Надеюсь, она не очень серьезная.

— Насколько высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок?

— Очень высока. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо. Надеюсь, что у Нобоа не очень серьезная травма.

— Нужен ли команде состав из 30 человек? И требуется ли усиление?

— Состав из 30 человек никому не нужен. Мне кажется, достаточно той обоймы из 18−20 футболистов, которые готовы выйти. По усилению: есть позиции, которые очень важны. Что получится? Это вопрос не ко мне.

— Как вы оцениваете игру Дриусси и его перспективы в основе?

— Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества их игры. Если Себастьян будет играть и забивать, все мы будем счастливы — как и за любого другого футболиста.

— Каковы перспективы Чернова?

— У него контракт до конца этого года. Его будущее сейчас решается. Или он подписывает контракт и остается полноценным игроком команды, или мы ищем нового футболиста на эту позицию, или продолжаем ставить в состав Сашу Анюкова. Он в тонусе. О Жене я могу сказать только хорошее — о его отношении к работе, о нем самом. Это прекрасный человек и прекрасный футболист. Сейчас решается вопрос с продлением контракта.

— В последнее время «Зенит» начинает забивать либо после удаления, либо после пропущенного гола. В дальнейшем это поменяется?

— Очень бы хотелось. Это непросто, но что делать. Нет ни одного матча за четыре тура, который складывался бы для кого-то легко. Мы такая же команда, как и все. Мы ничем не отличаемся от других. Я бы не сказал, что у нас есть суперзвезды. У нас команда, которая должна работать.

— Ерохин третий матч подряд выходит на бровке. Почему вы рассматриваете его именно на этой позиции? Отличаются ли данные ему задания от тех, что вы даете Маку и Шатову?

— Конечно, отличаются. Я использую его там, где нужно команде. Ерохин — универсальный игрок. В полузащите у нас есть Нобоа, который хорошо смотрится, есть Паредес. В этом матче я посчитал, что Ерохин более дисциплинированно сыграет в обороне. «Урал» развивает много атак как раз по правому флангу, поэтому мы решили поставить Ерохина слева, а Дриусси — в центральную зону.

— Насколько важно, что вы забили много?

— Забивать много всегда приятно. И выигрывать крупно приятно. Иногда счет отражает соотношение сил на поле, а иногда нет. Забитые мячи — это здорово, но мы бы были довольны, если бы сыграли 1:0. Особенно Лунев.

— Куда пропал Бабурин?

— Он тренируется с нами. Идут переговоры между руководителями клуба и ним.

Дмитрий ПАРФЕНОВ: «ИСПУГАЛИСЬ, ЧТО МОЖЕМ ВЫИГРАТЬ»

— Забили быстрый мяч. Испугались, что можем выиграть, — отметил главный тренер «Урала». — Очень комфортно для соперника играли в своей штрафной. Вместо того, чтобы развить свое преимущество, получили два простых мяча в свои ворота. Это вопрос нашей концентрации и внимания. Не использовали много моментов.

— Почему команда не реализует моменты?

— Вопрос в том, что мы так легко даем забивать в свои ворота, а наша реализация… Есть только один путь — работа.

— Вы уже четвертый матч подряд пропускаете на последних минутах. Довольны ли вы физическим состоянием игроков?

— Мы пропускаем не из-за физического состояния, а из-за простых моментов. Человек выходит свежий на замену, но…

Зенит 4:1
Первый тайм: 2:1
Урал
19.08.2018, 19:00 Зрители: 45545 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Дмитрий Парфенов
Голы
11′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Р. Мак) 11
16′ Себастьян Дриусси (А. Ерохин, Л. Паредес) 11
78′ Артем Дзюба (С. Дриусси) 22
89′ Леандро Паредес 5
14 Юрий Бавин 5′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Бранислав Иванович (к) 6
Миха Мевля 23
Александр Ерохин 21
Леандро Паредес 5
Роберт Мак 20
Себастьян Дриусси 11
62′ Эльмир Набиуллин 15
Александр Анюков 2
59′ Кристиан Нобоа 16
85′ Матиас Краневиттер 8
84′ Артем Дзюба 22
Антон Заболотный 29
31 Ярослав Годзюр
18 Джамалдин Ходжаниязов
4 Сергей Брызгалов
6 Грегор Балажиц
17 Николай Димитров
13 Петрюс Бумаль
10 Эрик Бикфалви 42′
11 Владимир Ильин
15 Денис Кулаков (к) 70′
3 Вараздат Ароян 74′
21 Марко Араторе 59′
58 Отман Эль-Кабир
14 Юрий Бавин 79′
8 Алексей Евсеев 88′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
8 Угловые 3
12 Фолы 24
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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