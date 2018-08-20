Сергей Семак: Вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок — очень высокая

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ

из Санкт-Петербурга

— Пропустили быстрый гол, но быстро собрались и смогли выйти вперед, — начал Семак. — Дальше моменты создавались у обоих ворот. Моменты были и у «Урала» — для того, чтобы забить нам — при счете 2:1. Мы использовали одну из быстрых атак, забили. Я доволен результатом. По качеству есть над чем работать. Конечно, победу омрачила травма Нобоа. Ждем результатов обследования. Надеюсь, она не очень серьезная.

— Насколько высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок?

— Очень высока. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо. Надеюсь, что у Нобоа не очень серьезная травма.

— Нужен ли команде состав из 30 человек? И требуется ли усиление?

— Состав из 30 человек никому не нужен. Мне кажется, достаточно той обоймы из 18−20 футболистов, которые готовы выйти. По усилению: есть позиции, которые очень важны. Что получится? Это вопрос не ко мне.

— Как вы оцениваете игру Дриусси и его перспективы в основе?

— Я только за. Мы исходим из состояния игроков и качества их игры. Если Себастьян будет играть и забивать, все мы будем счастливы — как и за любого другого футболиста.

— Каковы перспективы Чернова?

— У него контракт до конца этого года. Его будущее сейчас решается. Или он подписывает контракт и остается полноценным игроком команды, или мы ищем нового футболиста на эту позицию, или продолжаем ставить в состав Сашу Анюкова. Он в тонусе. О Жене я могу сказать только хорошее — о его отношении к работе, о нем самом. Это прекрасный человек и прекрасный футболист. Сейчас решается вопрос с продлением контракта.

— В последнее время «Зенит» начинает забивать либо после удаления, либо после пропущенного гола. В дальнейшем это поменяется?

— Очень бы хотелось. Это непросто, но что делать. Нет ни одного матча за четыре тура, который складывался бы для кого-то легко. Мы такая же команда, как и все. Мы ничем не отличаемся от других. Я бы не сказал, что у нас есть суперзвезды. У нас команда, которая должна работать.

— Ерохин третий матч подряд выходит на бровке. Почему вы рассматриваете его именно на этой позиции? Отличаются ли данные ему задания от тех, что вы даете Маку и Шатову?

— Конечно, отличаются. Я использую его там, где нужно команде. Ерохин — универсальный игрок. В полузащите у нас есть Нобоа, который хорошо смотрится, есть Паредес. В этом матче я посчитал, что Ерохин более дисциплинированно сыграет в обороне. «Урал» развивает много атак как раз по правому флангу, поэтому мы решили поставить Ерохина слева, а Дриусси — в центральную зону.

— Насколько важно, что вы забили много?

— Забивать много всегда приятно. И выигрывать крупно приятно. Иногда счет отражает соотношение сил на поле, а иногда нет. Забитые мячи — это здорово, но мы бы были довольны, если бы сыграли 1:0. Особенно Лунев.

— Куда пропал Бабурин?

— Он тренируется с нами. Идут переговоры между руководителями клуба и ним.

Дмитрий ПАРФЕНОВ: «ИСПУГАЛИСЬ, ЧТО МОЖЕМ ВЫИГРАТЬ»

— Забили быстрый мяч. Испугались, что можем выиграть, — отметил главный тренер «Урала». — Очень комфортно для соперника играли в своей штрафной. Вместо того, чтобы развить свое преимущество, получили два простых мяча в свои ворота. Это вопрос нашей концентрации и внимания. Не использовали много моментов.

— Почему команда не реализует моменты?

— Вопрос в том, что мы так легко даем забивать в свои ворота, а наша реализация… Есть только один путь — работа.

— Вы уже четвертый матч подряд пропускаете на последних минутах. Довольны ли вы физическим состоянием игроков?