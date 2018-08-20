«Ростов» разгромил «Енисей» в матче чемпионата России

Дублем отметился исландец Бьорн Сигурдарсон (31-я и 35-я минуты), еще по разу отличились Алексей Ионов (58) и Аяз Гулиев (84). Сигурдарсон с тремя голами возглавил список бомбардиров текущего сезона первенства страны.

В турнирной таблице «Ростов» занимает четвертое место, набрав девять очков. «Енисей» с одним очком идет на 16-й позиции.