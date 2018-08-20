«Ростов» разгромил «Енисей» в матче чемпионата России
ТАСС, 19 августа. «Ростов» одержал крупную победу над красноярским «Енисеем» со счетом 4:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 19 августа. «Ростов» одержал крупную победу над красноярским «Енисеем» со счетом 4:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Дублем отметился исландец Бьорн Сигурдарсон (31-я и 35-я минуты), еще по разу отличились Алексей Ионов (58) и Аяз Гулиев (84). Сигурдарсон с тремя голами возглавил список бомбардиров текущего сезона первенства страны.
В турнирной таблице «Ростов» занимает четвертое место, набрав девять очков. «Енисей» с одним очком идет на 16-й позиции.
В следующем туре «Ростов» 24 августа в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Енисей» 27 августа примет самарские «Крылья Советов».
|Валерий Карпин
|Дмитрий Аленичев
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|0
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Россия)