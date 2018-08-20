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01:44 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» разгромил «Енисей» в матче чемпионата России

ТАСС, 19 августа. «Ростов» одержал крупную победу над красноярским «Енисеем» со счетом 4:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

Дублем отметился исландец Бьорн Сигурдарсон (31-я и 35-я минуты), еще по разу отличились Алексей Ионов (58) и Аяз Гулиев (84). Сигурдарсон с тремя голами возглавил список бомбардиров текущего сезона первенства страны.

В турнирной таблице «Ростов» занимает четвертое место, набрав девять очков. «Енисей» с одним очком идет на 16-й позиции.

В следующем туре «Ростов» 24 августа в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Енисей» 27 августа примет самарские «Крылья Советов».

Ростов 4:0
Первый тайм: 2:0
Енисей
19.08.2018, 21:30 Зрители: 21850 основной раунд: 4-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Дмитрий Аленичев
Голы
31′ Бьорн Сигурдарсон (А. Ионов) 9
35′ Бьорн Сигурдарсон (А. Гулиев) 9
58′ Алексей Ионов (Д. Скопинцев) 11
83′ Аяз Гулиев (А. Зуев) 8
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Дмитрий Скопинцев 77
57′ Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Аяз Гулиев 8
60′ Антон Салетрос 17
Александр Гацкан (к) 84
83′ Рагнар Сигурдссон 6
Артем Щадин 92
77′ Бьорн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
66′ Алексей Ионов 11
Александр Зуев 10
55 Давид Юрченко (к)
2 Валерий Кичин
26 Раде Дугалич 57′
63 Али Гаджибеков
5 Павел Комолов
8 Фегор Огуде
9 Дарко Бодул
77 Михаил Костюков
3 Дмитрий Ятченко 66′
13 Алексей Грицаенко
70 Энис Гавазай 54′
11 Артур Саркисов
15 Азим Фатуллаев 46′
7 Александр Зотов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 2
0 Угловые 5
14 Фолы 6
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Россия)
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