Карпин разгромил Аленичева. «Ростов» идет в лидерах, «Енисей» — последний
«Советский спорт» рассказывает о матче 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Енисей» (4:0).
«Советский спорт» рассказывает о матче 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Енисей» (4:0).
За несколько дней до матча «Ростов» — «Енисей» вокруг нового донского стадиона вновь «разгорелись» страсти. И дело не в самой игре, а в концерте известного рэпера Басты, который должен был состояться 23 сентября на «Ростов Арене».
Афиши по городу расклеили, билеты почти все продали, а вот на расписание РПЛ внимания не обратили. А ведь именно это и оказалось главной проблемой. Ориентировочно в этот день местный «Ростов» на своем поле будет принимать «Уфу».
Что теперь делать? Скорее всего, просто переносить концерт. Другого выхода просто не существует, так как «Ростов» уже оплатил аренду стадиона до конца сезона.
Кроме этого,
— О концерте Басты на «Ростов Арене» мы узнали из афиш. Для нас непонятно, как балансодержатель стадиона ФГУП «Спорт-Ин» может организовывать концерт, не согласовав этот вопрос с клубом. Также у нас есть большие опасения по состоянию поля и газона после этого мероприятия. На 23 сентября запланирован домашний матч «Ростова» против «Уфы» на «Ростов Арене», вопрос о переносе игры или смене стадиона обсуждению не подлежит, — приводит слова Штанько РБК.
Билеты на Басту, к слову, раскупались лучше, чем на игру «Ростова» и «Енисея». Если в прошлых домашних встречах хозяева стабильно собирали по 30 тысяч, то в этот раз обошлось «двадцаткой». Многих отпугнуло позднее начало матча — третий домашний поединок подряд
А, может, на некоторых повлиляло и поражение «Ростова» в последнем туре (0:1), в котором хозяева уступили команде Андрея Тихонова. Реабилитироваться Валерий Карпин должен был в матче против «Енисея» другого
Встреча
Первые полчаса неожиданно остались за «Енисеем». Огуде и вовсе должен был открыть счет, но мяч из пустых ворот после его удара вынес Гацкан. Спустя несколько минут гости вновь едва не забили. На этот раз Костюков попал в перекладину.
«Ростов» проснулся после 30-й минуты и забил дважды. Дублем отметился Сигурдарсон. Сначала исландец реализовал выход один на один после паса Ионова, а потом здорово замкнул прострел Гулиева.
После перерыва «Енисей» вновь пробил в каркас ворот, а хозяева довели счет до неприличного. Это Ионов замкнул подачу Скопинцева, а уже в концовке Гулиеву удался
«Ростов» одержал третью победу в сезоне и закрепился в лидирующей группе.
|Валерий Карпин
|Дмитрий Аленичев
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|0
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Россия)