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01:52 (мск), источник: Советский спорт

Карпин разгромил Аленичева. «Ростов» идет в лидерах, «Енисей» — последний

«Советский спорт» рассказывает о матче 4-го тура РПЛ «Ростов» — «Енисей» (4:0).

Источник: Советский спорт

Баста не споет на «Ростов Арене»?

За несколько дней до матча «Ростов» — «Енисей» вокруг нового донского стадиона вновь «разгорелись» страсти. И дело не в самой игре, а в концерте известного рэпера Басты, который должен был состояться 23 сентября на «Ростов Арене».

Афиши по городу расклеили, билеты почти все продали, а вот на расписание РПЛ внимания не обратили. А ведь именно это и оказалось главной проблемой. Ориентировочно в этот день местный «Ростов» на своем поле будет принимать «Уфу».

Что теперь делать? Скорее всего, просто переносить концерт. Другого выхода просто не существует, так как «Ростов» уже оплатил аренду стадиона до конца сезона.

Кроме этого, пиар-директор желто-синих Денис Штанько рассказал о том, что руководство «Ростов» и вовсе не было проинформировано о том, что Баста собирается выступать на главном спортивной объекте области.

— О концерте Басты на «Ростов Арене» мы узнали из афиш. Для нас непонятно, как балансодержатель стадиона ФГУП «Спорт-Ин» может организовывать концерт, не согласовав этот вопрос с клубом. Также у нас есть большие опасения по состоянию поля и газона после этого мероприятия. На 23 сентября запланирован домашний матч «Ростова» против «Уфы» на «Ростов Арене», вопрос о переносе игры или смене стадиона обсуждению не подлежит, — приводит слова Штанько РБК.

Собралось 20 тысяч

Билеты на Басту, к слову, раскупались лучше, чем на игру «Ростова» и «Енисея». Если в прошлых домашних встречах хозяева стабильно собирали по 30 тысяч, то в этот раз обошлось «двадцаткой». Многих отпугнуло позднее начало матча — третий домашний поединок подряд желто-синие начали в 21:30. И если игры с «Ахматом» и «Крыльями Советов» были назначены на субботу, то игру с красноярцами «поставили» на воскресенье.

А, может, на некоторых повлиляло и поражение «Ростова» в последнем туре (0:1), в котором хозяева уступили команде Андрея Тихонова. Реабилитироваться Валерий Карпин должен был в матче против «Енисея» другого экс-спартаковца Дмитрия Аленичева.

Встреча красно-белых легенд перед стартовым свистком получилось очень теплой. Там к Аленичеву и Карпину присоединился и Егор Титов. Объятия, улыбки, но уже через несколько минут тренеры сосредоточены на игре.

Первые полчаса неожиданно остались за «Енисеем». Огуде и вовсе должен был открыть счет, но мяч из пустых ворот после его удара вынес Гацкан. Спустя несколько минут гости вновь едва не забили. На этот раз Костюков попал в перекладину.

«Ростов» проснулся после 30-й минуты и забил дважды. Дублем отметился Сигурдарсон. Сначала исландец реализовал выход один на один после паса Ионова, а потом здорово замкнул прострел Гулиева.

После перерыва «Енисей» вновь пробил в каркас ворот, а хозяева довели счет до неприличного. Это Ионов замкнул подачу Скопинцева, а уже в концовке Гулиеву удался чудо-удар в «девятку» ворот Юрченко.

«Ростов» одержал третью победу в сезоне и закрепился в лидирующей группе.

Ростов 4:0
Первый тайм: 2:0
Енисей
19.08.2018, 21:30 Зрители: 21850 основной раунд: 4-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Дмитрий Аленичев
Голы
31′ Бьорн Сигурдарсон (А. Ионов) 9
35′ Бьорн Сигурдарсон (А. Гулиев) 9
58′ Алексей Ионов (Д. Скопинцев) 11
83′ Аяз Гулиев (А. Зуев) 8
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Дмитрий Скопинцев 77
57′ Мацей Вилюш 3
Сверрир Ингасон 15
Аяз Гулиев 8
60′ Антон Салетрос 17
Александр Гацкан (к) 84
83′ Рагнар Сигурдссон 6
Артем Щадин 92
77′ Бьорн Сигурдарсон 9
Элдор Шомуродов 14
66′ Алексей Ионов 11
Александр Зуев 10
55 Давид Юрченко (к)
2 Валерий Кичин
26 Раде Дугалич 57′
63 Али Гаджибеков
5 Павел Комолов
8 Фегор Огуде
9 Дарко Бодул
77 Михаил Костюков
3 Дмитрий Ятченко 66′
13 Алексей Грицаенко
70 Энис Гавазай 54′
11 Артур Саркисов
15 Азим Фатуллаев 46′
7 Александр Зотов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 5
7 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 2
0 Угловые 5
14 Фолы 6
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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