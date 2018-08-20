Департамент судейства РФС может поднять вопрос о запрете комментировать действия судей

В субботу после матчей четвертого тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» (3:0) и «Краснодар» — «Спартак» (0:1) у футболистов и тренеров команд возникли вопросы к действиям арбитров встреч Владислава Безбородова и Сергея Лапочкина соответственно. В частности, обсуждались удаление защитника «Арсенала» Гии Григалавы, а также несколько спорных эпизодов в штрафной площади «Спартака», после которых, по мнению игроков «Краснодара», необходимо было назначить пенальти.