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01:54 (мск), источник: ТАСС

Департамент судейства РФС может поднять вопрос о запрете комментировать действия судей

ТАСС, 20 августа. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что может поднять вопрос о запрете на комментирование работы арбитров. Об этом он сказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

В субботу после матчей четвертого тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» (3:0) и «Краснодар» — «Спартак» (0:1) у футболистов и тренеров команд возникли вопросы к действиям арбитров встреч Владислава Безбородова и Сергея Лапочкина соответственно. В частности, обсуждались удаление защитника «Арсенала» Гии Григалавы, а также несколько спорных эпизодов в штрафной площади «Спартака», после которых, по мнению игроков «Краснодара», необходимо было назначить пенальти.

«Если что, придется выйти в комитет по этике, поднять вопрос о запрете комментировать работу арбитров. В Европе не обсуждают действия арбитров. Там нет комментариев ни президента клуба, ни игроков, ни тренеров», — сказал Егоров.

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