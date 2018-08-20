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01:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нобоа незаменим. Его травма — большая беда для «Зенита»

Хавбек петербуржцев выбыл из строя. Предположительно — на долгий срок.

Источник: Спорт-Экспресс

ОШИБКА МАНЧИНИ

Вторая половина прошедшего сезона и старт нынешнего наглядно показали: Кристиан Нобоа — один из самых недооцененных Роберто Манчини игроков, а его зимний уход из «Зенита» в аренду в «Рубин» — большая ошибка итальянского тренера. Их у него за недолгий период работы в Санкт-Петербурге накопилось порядочно, но с эквадорцем Манчини действительно серьезно промахнулся. Сине-бело-голубым, провалившим всю весеннюю часть чемпионата и еврокубков, очень не хватило его футбольного интеллекта, видения поля, точных передач и ударов. Зато ими наслаждались казанские болельщики, которых Нобоа время от времени радовал вот такими шедеврами:

ВЗГЛЯД СЕМАКА

Нобоа очень хотел вернуться в «Зенит» и доказать, что он может быть полезен клубу — не раз говорил об этом в интервью, постоянно подтверждал слова действиями на поле (два гола и три передачи в 10 играх за «Рубин»). Летом возвращение состоялось, и с первых же контрольных матчей стало ясно — Семак рассчитывает на эквадорца. Кристиан здорово руководил командной игрой в центре поля, отдал победную голевую на Кузяева во встрече с «Дженоа» (3:2), сам отлично забил «Интеру» (3:3). Тогда показалось — у эквадорца и «Зенита» впереди год больших надежд.

СУПЕР-ГОЛ МИНСКУ И ТРАВМА

Новый сезон Нобоа уверенно начал игроком основы, из всех зенитовских игр пропустив лишь разгром в Минске (0:4). Зато стал одним из героев ответной встречи: после его сумасшедшего штрафного счет в матче стал 2:0 в пользу хозяев и «Динамо» дрогнуло — что было дальше, вы и сами знаете.

И вдруг, когда Нобоа, окончательно поверив в свои силы и убедив в их достаточном количестве окружающих, пошел на разгон, случилась беда. Травма колена, полученная в воскресной игре с «Уралом» (4:1), оставила эквадорца без футбола на неопределенный срок. Точных новостей о его состоянии пока нет, но поле он смог покинуть только на носилках, с перекошенным от боли лицом. Возвращаться после подобных повреждений тяжело в любом возрасте, а ведь полузащитнику уже 33 года. Еще одного такого футболиста в нынешнем «Зените» нет, Нобоа незаменим, и его потеря — большая проблема для петербуржцев, которую теперь должен решить Семак.

После игры с «Уралом» эквадорец отправился в клинику. Ее он покинул на костылях. Вероятность того, что Нобоа выбыл на длительный срок, к сожалению, очень велика, сказал на пресс-конференции главный тренер «Зенита». И все же есть надежда, что травма не так серьезна, как показалось.

Здоровья, Кристиан. Возвращайся скорее!

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