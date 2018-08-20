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09:18 (мск), источник: "Российская газета"

Тренер «Енисея» объяснил эффектную победу «Ростова»

Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев, команда которого проиграла «Ростову» четыре безответных мяча, высказал после матча свое мнение о прошедшей игре.

Источник: "Российская газета"

— Конечно, неприятно проигрывать с таким крупным счетом. Считаю, мы неплохо отыграли половину первого тайма. Создали два хороших момента для того, чтобы открыть счет. Но не смогли реализовать их. Пропустили две нелепых быстрых атаки, — заявил Аленичев.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 4, 19.08.2018, 21:30
Ростов
4Енисей0

Пропустив два мяча футболисты «Енисея» растерялись и не смогли реализовать свои моменты.

— Считаю, даже такой крупный счет не отражает всего хода игры. Мы должны были забивать. У нас было три — четыре стопроцентных момента. В футболе такое редко, но бывает. Одна команда забивает все, что летит в ворота, а вторая не может «распечатать» счет. Этот случай сегодня произошел с нами, — сказал тренер «Енисея».

В свою очередь его визави — тренер «Ростова» Валерий Карпин, чьи подопечные недавно проиграли «Крыльям Советам» со 0:1, не скрывал своей радости от эффектной победы.

— Порадовала реализация моментов. Все, что создали — получилось. Ведя 4:0, могли забить и пятый. «Енисей» проигрывая с таким счетом и имея мало времени отыграться, наверное, расслабился, — сказал он.

Напомним, что в четвертом туре РПЛ «Ростов» со счетом 4:0 победил «Енисей» из Красноярска. Героем матча стал исландский легионер донской команды Бьорн Сигурдарсон, который отметился двумя мячами на 31 и 35 минутах матча. Голы также забили полузащитники Алексей Ионов и Аяз Гулиев.

За игрой на стадионе «Ростов Арена» наблюдали около 22 тысяч человек. Сейчас «Ростов» занимает в турнирной таблице четвертое место с 10 очками, а «Енисей» с одним очком идет 16-м месте.

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