Футболист «Зенита» Нобоа выбыл до конца года из-за травмы

«В результате обследования у Кристиана Нобоа выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован, общий срок восстановления оценивается в шесть месяцев», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков. В следующем туре «Зенит» 26 августа в гостях сыграет с «Уфой», а 23 августа команда на своем поле проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против норвежского «Мольде».