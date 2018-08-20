Футболист «Зенита» Нобоа выбыл до конца года из-за травмы
ТАСС, 20 августа. Полузащитник
ТАСС, 20 августа. Полузащитник
Полузащитник «Зенита» получил травму в домашнем матче четвертого тура чемпионата России против «Урала» (4:1).
«В результате обследования у Кристиана Нобоа выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован, общий срок восстановления оценивается в шесть месяцев», — говорится в сообщении.
В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков. В следующем туре «Зенит» 26 августа в гостях сыграет с «Уфой», а 23 августа команда на своем поле проведет первый матч раунда