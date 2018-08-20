Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо М
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал2
Хетафе0
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА завершил год с убытками в 27,9 миллиона долларов
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
13:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Нобоа выбыл до конца года из-за травмы

ТАСС, 20 августа. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа выбыл на срок до шести месяцев из-за повреждения крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Зенита» получил травму в домашнем матче четвертого тура чемпионата России против «Урала» (4:1).

«В результате обследования у Кристиана Нобоа выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован, общий срок восстановления оценивается в шесть месяцев», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков. В следующем туре «Зенит» 26 августа в гостях сыграет с «Уфой», а 23 августа команда на своем поле проведет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против норвежского «Мольде».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
Маркизио станет одноклубником Головина, Груича не будет в ЦСКА
Проваливший финал ЛЧ вратарь оказался не нужен «Ливерпулю»
«Цена ошибки»: Медведева и Загитова сразятся по-новому
«Барселона» оценила своего воспитанника в полмиллиарда евро
«Не наши проблемы»: «Уфу» могут не пустить в Глазго
Два клуба КХЛ отказались от игрока, потерявшего селезенку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь