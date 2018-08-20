Критику футбольных арбитров в России захотели запретить
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что российские судьи незаслуженно получают слишком много критики.
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что российские судьи незаслуженно получают слишком много критики.
«Наши арбитры входят в число лучших в Европе, и Сергей Карасев по праву представлял Россию на чемпионате мира. В Европе, конечно же, не обсуждают действия арбитров. Там нет комментариев ни от президентов клубов, ни от игроков, ни от главных тренеров», — высказался Егоров.
По мнению главы судейства, необходимо ввести наказания за критику арбитров. «Наверное, придется выступить с предложением к комитету по этике, чтобы запретили комментировать работу судей», — отметил он.
18 августа после матчей четвертого тура Российской