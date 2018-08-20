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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Критику футбольных арбитров в России захотели запретить

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что российские судьи незаслуженно получают слишком много критики.

Источник: РИА "Новости"

«Наши арбитры входят в число лучших в Европе, и Сергей Карасев по праву представлял Россию на чемпионате мира. В Европе, конечно же, не обсуждают действия арбитров. Там нет комментариев ни от президентов клубов, ни от игроков, ни от главных тренеров», — высказался Егоров.

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По мнению главы судейства, необходимо ввести наказания за критику арбитров. «Наверное, придется выступить с предложением к комитету по этике, чтобы запретили комментировать работу судей», — отметил он.

18 августа после матчей четвертого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Арсенал» (3:0) и «Краснодар» — «Спартак» (0:1) у футболистов и тренеров команд возникли вопросы к действиям арбитров Владислава Безбородова и Сергея Лапочкина. В частности, обсуждались удаление защитника «Арсенала» Гии Григалавы, а также несколько эпизодов в штрафной площади «Спартака», после которых, по мнению игроков «Краснодара», необходимо было назначить пенальти.

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