«Кресты» Нобоа — самое жуткое, что могло случиться с «Зенитом». Кем его заменить?
Полгода без системообразующего игрока.
Полгода без системообразующего игрока.
Победа «Зенита» над «Уралом» (4:1) была омрачена травмой ведущего полузащитника команды Кристиана Нобоа. Эквадорец повредил передние крестообразные связки колена. На восстановление уйдет не менее шести месяцев. А это означает, что до весны будущего года на поле мы его не увидим.
Нобоа практически сразу после перехода в «Зенит» оказался не нужен главному тренеру «Зенит» Роберто Манчини. Итальянец выпускал Кристиана в основном на матчи Лиги Европы. В чемпионате у Манчини играли другие.
Далее последовала аренда в «Рубин» на половину сезона. А после прихода в «Зенит» Сергея Семака Крис стал твердым игроком основы.
Травма Нобоа, пожалуй, самое неприятное, что могло случиться с «Зенитом» этим летом. В нынешней команде у эквадорца ключевая роль. До этого дня он пропустил лишь один матч «Зенита» — в Минске. Результат все помнят.
У Нобоа получилась очень хорошая связка в центре поля с Леандро Паредесом, вокруг которой Семак и строил игру. Благодаря его точным пасам в атаку «Зенит» создавал моменты у чужих ворот. Еще один козырь — хорошая игра Криса на стандартах. В ближайшие полгода «Зениту» придется обходится без всего этого.
Болельщики других клубов считают, что в ростере «Зенита» 30 футболистов. Если бы это было правдой, то на травму Нобоа и правда можно было бы закрыть глаза. Но по сути, полноценной замены для Кристиана у Семака нет. Далер Кузяев и Александр Ерохин — тоже игроки основного состава. Но функции в команде у них совершенно другие. Особенно на фоне того, что многие футболисты «Зенита» сейчас травмированы. В резерве есть еще Магомед Оздоев и хорошо в последнее время проявляющий себя Эрнани. Но они тоже вряд ли смогут с ходу заменить Нобоа. Семаку придется перекраивать тактику.
В этой ситуации ставка наверняка будет сделана на треугольник Ерохин — Кузяев — Эрнани в центре. А в атаке выйдут Дзюба, Мак и Дриусси. И здесь нужно надеяться на то, что этот состав сможет снять все вопросы об обладателе путевки в групповой этап еще в первой игре.
В чемпионате будет попроще. Здесь хотя бы на Паредеса можно будет рассчитывать. Но как Леандро сможет сыграть у Семака без поддержки Нобоа — пока открытый вопрос. Ответ на него узнаем уже через неделю.
Владимир Колос