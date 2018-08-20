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16:24 (мск), источник: Sport24

«Кресты» Нобоа — самое жуткое, что могло случиться с «Зенитом». Кем его заменить?

Полгода без системообразующего игрока.

Источник: Sport24

Победа «Зенита» над «Уралом» (4:1) была омрачена травмой ведущего полузащитника команды Кристиана Нобоа. Эквадорец повредил передние крестообразные связки колена. На восстановление уйдет не менее шести месяцев. А это означает, что до весны будущего года на поле мы его не увидим.

Предыстория

Нобоа практически сразу после перехода в «Зенит» оказался не нужен главному тренеру «Зенит» Роберто Манчини. Итальянец выпускал Кристиана в основном на матчи Лиги Европы. В чемпионате у Манчини играли другие.

Далее последовала аренда в «Рубин» на половину сезона. А после прихода в «Зенит» Сергея Семака Крис стал твердым игроком основы.

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Последствия

Травма Нобоа, пожалуй, самое неприятное, что могло случиться с «Зенитом» этим летом. В нынешней команде у эквадорца ключевая роль. До этого дня он пропустил лишь один матч «Зенита» — в Минске. Результат все помнят.

У Нобоа получилась очень хорошая связка в центре поля с Леандро Паредесом, вокруг которой Семак и строил игру. Благодаря его точным пасам в атаку «Зенит» создавал моменты у чужих ворот. Еще один козырь — хорошая игра Криса на стандартах. В ближайшие полгода «Зениту» придется обходится без всего этого.

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Кем заменить?

Болельщики других клубов считают, что в ростере «Зенита» 30 футболистов. Если бы это было правдой, то на травму Нобоа и правда можно было бы закрыть глаза. Но по сути, полноценной замены для Кристиана у Семака нет. Далер Кузяев и Александр Ерохин — тоже игроки основного состава. Но функции в команде у них совершенно другие. Особенно на фоне того, что многие футболисты «Зенита» сейчас травмированы. В резерве есть еще Магомед Оздоев и хорошо в последнее время проявляющий себя Эрнани. Но они тоже вряд ли смогут с ходу заменить Нобоа. Семаку придется перекраивать тактику.

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Кто еще травмирован?

По-прежнему восстанавливаются после тех же травм, что и у Нобоа, Александр Кокорин и Эмануэль Маммана. После чемпионата мира на поле пока так и не появлялся Юрий Жирков. В Казани усугубил травму Олег Шатов. Все они на сегодняшний день — ключевые игроки «Зенита». А пять травмированных человек — это уже половина состава.

Как играть дальше?

В ближайший четверг перед Семаком будет стоять еще одна непростая задача: кого поставить на матч с «Мольде» в Лиге Европы. Ведь помимо выбывшего Нобоа не сможет сыграть и дисквалифицированный Паредес.

В этой ситуации ставка наверняка будет сделана на треугольник Ерохин — Кузяев — Эрнани в центре. А в атаке выйдут Дзюба, Мак и Дриусси. И здесь нужно надеяться на то, что этот состав сможет снять все вопросы об обладателе путевки в групповой этап еще в первой игре.

В чемпионате будет попроще. Здесь хотя бы на Паредеса можно будет рассчитывать. Но как Леандро сможет сыграть у Семака без поддержки Нобоа — пока открытый вопрос. Ответ на него узнаем уже через неделю.

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Владимир Колос

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