Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы» Дивеевым
Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы» Игорем Дивеевым, утверждает британский таблоид Mirror.
Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы» Игорем Дивеевым, утверждает британский таблоид Mirror.
Сообщается, что скауты «канониров» обратили внимание на россиянина во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины со счётом 1:2. В финальной встрече соревнования Дивеев отметился голом.
Дивеев является воспитанником «Уфы», он пока не дебютировал за команду в Российской