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17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы» Дивеевым

Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы» Игорем Дивеевым, утверждает британский таблоид Mirror.

Сообщается, что скауты «канониров» обратили внимание на россиянина во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины со счётом 1:2. В финальной встрече соревнования Дивеев отметился голом.

Дивеев является воспитанником «Уфы», он пока не дебютировал за команду в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне Дивеев провёл 24 матча за молодёжную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола.

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