Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы» Дивеевым

Сообщается, что скауты «канониров» обратили внимание на россиянина во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины со счётом 1:2. В финальной встрече соревнования Дивеев отметился голом.