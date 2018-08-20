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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Уфы» на матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичёв.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе, Йокич, Кротов, Пауревич, Обляков, Карп, Бизяк.

Запасные: Шелия, Чернов, Аликин, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Неделчару, Засеев, Ванек, Салатич, Сысуев, Игбун.

Встреча команд в рамках четвёртого тура РПЛ состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «Арена Химки» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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