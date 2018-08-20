«Динамо» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Уфы» на матч четвёртого тура Российской
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Уфы» на матч четвёртого тура Российской
Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичёв.
Запасные: Шелия, Чернов, Аликин, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Неделчару, Засеев, Ванек, Салатич, Сысуев, Игбун.
Встреча команд в рамках четвёртого тура РПЛ состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «Арена Химки» и начнётся в 19:30 по московскому времени.