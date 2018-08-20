«ВАР бы не помог!» Заявление судьи матча «Краснодар» — «Спартак» Лапочкина

— Как реагируете на шум в прессе, критику со стороны «Краснодара», слова Ари о том, что арбитры подсуживают московским командам?

— Естественно, я не могу комментировать конкретные моменты игры. Что касается реакции «Краснодара», то люди проиграли, это эмоции… Естественно, я все вижу, все читаю. Неприятно такое слышать. Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч. Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения, какие-то глубинные причины. Не знаю… Мне сложно судить. Но почему-то судьи в этой ситуации оказались крайними…

— Как в целом оцените вашу работу на игре?

— На мой взгляд, наша бригада отработала качественно. Мы удовлетворены. Да, какие-то шероховатости, безусловно, были. Но глобально судьи не повлияли на итог матча, не испортили игру. Не знаю, почему поднялся такой шум.

— Ари, на ваш взгляд, — «сложный клиент», склонен к симуляциям?

— Таких игроков в нашем чемпионате хватает. Кто-то больше симулирует, кто-то более грубый и так далее. Но такова наша работа. Когда выходишь на поле, ты не смотришь на фамилии. Ты видишь мяч, ноги и только потом смотришь, что это за игрок. Не могу сказать, что Ари прям такой проблемный футболист. Таких много, он один из. На мой взгляд, абсолютно нормальный игрок. На поле до удаления вел себя адекватно.

— Но интервью дал довольно громкие.

— Наверное, сказались эмоции, обида. Я его судил в разных командах. Никаких проблем у меня с ним не возникало.

— Что игроки «Краснодара» говорили вам после игры?

— Ничего не было. Они спокойно ушли, я никого не видел. Все было абсолютно нормально. Никто на нас не давил в игре.

Считаю, во время матча футболисты верили нашим решениям. Какого-то демонстративного несогласия с их стороны я не видел. Все проходило в спортивном русле.

— «Краснодар», наверное, можно понять. В прошлом сезоне незаслуженно удалили Смолова, и он не сыграл в важном матче с ЦСКА. В этом — в игре с московской командой, по мнению «быков», вы приняли ряд сомнительных решений…

— Мне сложно судить. Когда я выхожу на поле, для меня одна команда в черной форме, а другая — в белой. Точка. Если я еще буду думать о взаимоотношениях между клубами, то это точно до добра не доведет. Додумывать я здесь ничего не собираюсь. Нам было абсолютно не принципиально, кто в какой форме вышел. Принимали решения по факту.

— Эта игра не укрепила вас во мнении, что система ВАР просто необходима?

— Тот, кто глубоко разбирается в теме видеоповторов, скажет вам, что в этой игре не было моментов, в которые ВАР должен был вмешиваться.

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— Разве?

— По всем рекомендациям, которые существуют, к видеоповторам никто обращаться бы не стал. То есть, ВАР бы не помог.

— Все было настолько очевидно?

— ВАР вмешивается только в те ситуации, когда была допущена очевидная ошибка. В данной игре таких ситуаций не было. Поэтому ВАР не влез бы ни в один из тех эпизодов, которые сейчас обсуждают. Сомневаюсь, что ВАР помог бы.

— «Краснодар» выложил видео всех спорных моментов. Вы вообще не поменяли свою точку зрения?