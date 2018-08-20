Смолов заявил, что хотел бы после «Локомотива» перейти в европейский клуб

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28-летний форвард стал игроком «Локомотива» 9 августа, подписав контракт на три года. «Я рад, что оказался в “Локомотиве”, поэтому не совсем правильно рассуждать, собираюсь ли я куда-то дальше. Мне 28 лет, поэтому поживем, увидим. Можно сказать, планы попробовать себя в Европе не отбросил», — заявил Смолов.

Он отметил, что его отлично встретили в новом клубе.

Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, что тепло меня приняли, у меня ощущение, что я не неделю нахожусь в команде, а год минимум. Эта команда может решать самые высокие задачи, учитывая, то «Локомотив» — действующий чемпион, поэтому будем стараться повторить прошлогодний результат. Я выбрал эту команду, потому что это победитель, который играет в Лиге чемпионов и имеет достаточно сильный состав.

«Все ребята на бытовом уровне знают слова по-английски, но мне будет попроще, потому что я немного владею английским и никогда не испытывал проблем. Я ни на кого не смотрю сверху вниз, потому что мы одна команда, все равны, единый коллектив, только таким образом можно добиваться результатов», — добавил футболист.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара», за который он провел 101 матч и отметился 64 голами и 21 результативной передачей. В сезонах-2015/16 и 2016/17 он становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Также он выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и голландский «Фейенорд».