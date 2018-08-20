«Ковёр — это посыл людям, которые сидят дома»: главный момент этого тура

На матче 4-го тура «Ростов» — «Енисей» камеры выхватили из толпы болельщиков парня, который по-особенному праздновал гол: он размахивал ковром.

Сразу же после матча в «Твиттере» «Ростова» появилась запись, что клуб постелет ковёр на тренировочной базе при выполнении одного условия: твит должен собрать 500 лайков. С этим болельщики справились без каких-либо проблем: всего за ночь под постом появилось в три раза больше отметок «нравится». Владельца ковра быстро нашли и пригласили на базу — конечно же, не с пустыми руками.

Не обошлось и без шуток от веселых и находчивых:

Твиттер «Енисея» в стороне не остался и, несмотря на поражение, тоже решил пошутить.

Так как условия акции были выполнены, «Ростов» пригласил болельщика с его волшебным ковром на базу. Сказано — сделано.

— Я думал, что реакция на ковёр будет, но не в таких огромных масштабах! — поделился с «Чемпионатом» Алексей Кум. — Конечно, удивился, когда мне позвонили и пригласили на базу. Когда я приехал, команда тренировалась, так что в основном общался с пресс-службой. Единственное, немного удалось поговорить с Сигурдарсоном и Шомуродовым — они мне подарили свои футболки. А еще сфотографировался с Гацканом и Карпиным.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 4, 19.08.2018, 21:30 Ростов 4 Енисей 0

— Почему ковер?

— Во-первых, это весело и неординарно. Во-вторых, это посыл людям, которые сидят дома, чтобы они приходили на стадион. Ковёр — это же часть домашней обстановки, а мы себя здесь чувствуем, как дома. Он у меня, так сказать, в чулане хранился.

— Как вы его пронесли?

— Через рамку досмотра и службу безопасности. Ни у кого никаких вопросов не возникло.

— Ковёр на базе — тот самый?

— Да, но мы будем его забирать на дни матчей. Будем стараться и дальше использовать его на играх. Будет как талисман.