«Ковёр — это посыл людям, которые сидят дома»: главный момент этого тура
Ни слова о судействе.
Ни слова о судействе.
На матче 4-го тура «Ростов» — «Енисей» камеры выхватили из толпы болельщиков парня, который
Сразу же после матча в «Твиттере» «Ростова» появилась запись, что клуб постелет ковёр на тренировочной базе при выполнении одного условия: твит должен собрать 500 лайков. С этим болельщики справились без
Не обошлось и без шуток от веселых и находчивых:
Твиттер «Енисея» в стороне не остался и, несмотря на поражение, тоже решил пошутить.
Так как условия акции были выполнены, «Ростов» пригласил болельщика с его волшебным ковром на базу. Сказано — сделано.
— Я думал, что реакция на ковёр будет, но не в таких огромных масштабах! — поделился с «Чемпионатом» Алексей Кум. — Конечно, удивился, когда мне позвонили и пригласили на базу. Когда я приехал, команда тренировалась, так что в основном общался с
— Почему ковер?
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— Как вы его пронесли?
— Через рамку досмотра и службу безопасности. Ни у кого никаких вопросов не возникло.
— Ковёр на базе — тот самый?
— Да, но мы будем его забирать на дни матчей. Будем стараться и дальше использовать его на играх. Будет как талисман.