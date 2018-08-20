«Динамо» разгромило «Уфу», одержав первую победу в текущем сезоне РПЛ

Мячи забили Кирилл Панченко (63-я минута), Евгений Луценко (84) и Жоаозиньо (90+4).
«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в сезоне-2018/19. При этом команда не потерпела ни одного поражения, только санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» также идут после четырех туров без поражений. В трех первых турах «Динамо» сыграло вничью.
«Динамо» поднялось на шестое место в таблице, набрав 6 очков. «Уфа» опустилась на 11-ю строчку, в активе команды 4 очка.
В следующем матче 25 августа «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком». «Уфа» 26 августа примет «Зенит». 23 августа уфимский клуб проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — на выезде против шотландского «Рейнджерс».