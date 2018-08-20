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21:43 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» разгромило «Уфу», одержав первую победу в текущем сезоне РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл «Уфу» со счетом 3:0 в домашнем матче четвертого тура Российской премьер- лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арена-Химки».

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Мячи забили Кирилл Панченко (63-я минута), Евгений Луценко (84) и Жоаозиньо (90+4).

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в сезоне-2018/19. При этом команда не потерпела ни одного поражения, только санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» также идут после четырех туров без поражений. В трех первых турах «Динамо» сыграло вничью.

«Динамо» поднялось на шестое место в таблице, набрав 6 очков. «Уфа» опустилась на 11-ю строчку, в активе команды 4 очка.

В следующем матче 25 августа «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком». «Уфа» 26 августа примет «Зенит». 23 августа уфимский клуб проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — на выезде против шотландского «Рейнджерс».

Динамо М 3:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
20.08.2018, 19:30 основной раунд: 4-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Сергей Томаров
Голы
63′ Кирилл Панченко (Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью) 8
84′ Евгений Луценко (Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью, К. Панченко) 48
90+5′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью (С. Соу) 22
Составы
Антон Шунин (к) 1
Владимир Рыков 4
50′ Тони Шуньич 44
Федор Черных 10
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Евгений Луценко 48
Абдул Азиз Тетте 5
58′ Самба Соу 27
81′ Алексей Козлов 25
Григорий Морозов 2
88′ Константин Рауш 34
Себастьян Хольмен 3
87′ Кирилл Панченко 8
Антон Соснин 23
31 Александр Беленов
15 Александр Пуцко
20 Денис Тумасян 70′
33 Александр Сухов
5 Боян Йокич (к)
8 Кэтэлин Карп
19 Иван Пауревич
11 Ловро Бизяк
55 Джемал Табидзе 78′
44 Силвестр Игбун
98 Иван Обляков 54′
9 Ондржей Ванек
57 Вячеслав Кротов 67′
7 Дмитрий Сысуев
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
1 Угловые 5
10 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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