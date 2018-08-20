«Динамо» разгромило «Уфу», одержав первую победу в текущем сезоне РПЛ

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в сезоне-2018/19. При этом команда не потерпела ни одного поражения, только санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» также идут после четырех туров без поражений. В трех первых турах «Динамо» сыграло вничью.