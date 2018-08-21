Арбитр матча «Краснодар» — «Спартак» ответил на претензии «быков»
Сергей Лапочкин прокомментировал итоги матча, в котором «Краснодар» проиграл «красно-белым» со счетом 0:1.
Сергей Лапочкин прокомментировал итоги матча, в котором «Краснодар» проиграл «красно-белым» со счетом 0:1.
«Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч. Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения,
Лапочкин сказал, что не считает нападающего «Краснодара» Ари проблемным футболистом и отметил, что тот до удаления вел себя на поле адекватно.
«Тот, кто глубоко разбирается в теме видеоповторов, скажет вам, что в этой игре не было моментов, в которые VAR должен был вмешиваться. По всем рекомендациям, которые существуют, к видеоповторам никто обращаться бы не стал. VAR вмешивается только в те ситуации, когда была допущена очевидная ошибка. В данной игре таких ситуаций не было», — цитирует арбитра «Спорт-Экспресс».
Как писал
Позднее Ари назвал судейство этой встречи «позором для российского футбола». Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что рассмотрит вопрос обращения в комитет по этике РФС с целью рассмотреть высказывания Ари.
ФК «Краснодар» опубликовал видеоразбор работы судейской бригады на матче против «Спартака».
Все билеты на игру «Краснодар» — «Спартак» были проданы.