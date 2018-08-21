«Зенит» без Нобоа: что делать Семаку?

Вариант 1. Краневиттер

Самый очевидный вариант. В воскресенье Семак заменил травмированного Нобоа именно на аргентинца, хотя в запасе находились и другие центральные полузащитники — Эрнани и Оздоев. Краневиттер изначально приходил в «Зенит» для укрепления опорной зоны, но во второй половине сезона выглядел неубедительно. Особенно в первой игре с «Лейпцигом», когда сделал 15 неточных передач из 33 (45 процентов брака недопустимы для центрального хавбека) и проиграл 8 единоборств из 10. Краневиттеру не хватает роста. Обычно этот недостаток центральные полузащитники компенсируют самоотдачей, но аргентинца это не характеризует.

Появление Краневиттера в средней линии — плюс для Паредеса. Самый дорогой футболист «Зенита» по версии transfermarkt не любит заниматься черновой работой, но на старте сезона он вынужден был делить оборонительные функции с Нобоа (хотя по факту защитой занимался эквадорец). В паре Краневиттер — Паредес будет четкое разделение труда: первый будет преимущественно отвечать за оборону, а второй — за доставку мяча вперед.

Вариант 2. Ерохин

В трех последних матчах Ерохин бегал по бровке, хотя мы привыкли видеть его в центральной оси. Семак на пресс-конференции после «Урала» отмечал универсальность полузащитника и сказал, что у «Зенита» «в средней линии хорошо смотрятся Нобоа и Паредес». Эффективность Ерохина в роли флангового полузащитника оценить трудно. Да, он отдал две голевые передачи в матче с «Уралом», но обе — в результате успешных «стандартов», а не позиционных атак. Брака в действиях хавбека все еще много, и в атаке он транжирит слишком много моментов для футболиста нападения.

Теперь Нобоа в лазарете, так что Ерохин может получить шанс в центре поля. Правда, в прошлом сезоне россиянин почти по всем параметрам уступал эквадорцу- и по единоборствам в обороне, и по перехватам, и по потерям, и по отборам. Но Ерохин высокий, что важно для «Зенита» — только у двух полузащитников сине-бело-голубых рост превышает 182 сантиметра (он и Эрнани).

Источник: Спорт-Экспресс

Вариант 3. Кузяев

Эрнани и Оздоева сложно воспринимать как полноценные замены Нобоа, ведь оба — футболисты скамейки. А Кузяев за прорывной прошлый сезон прошел путь от просто крепкого игрока до основного полузащитника сборной России в плей-офф чемпионата мира. У воспитанника «Зенита», как и у Ерохина, широкий спектр возможностей, поэтому на старте сезона Семак использовал Кузяева и в качестве центрального атакующего хавбека (с «Арсеналом» и «Енисеем»), и слева (часть игры с «Рубином»), и справа (в обеих встречах с минским «Динамо»).

Сам Кузяев говорил, что ему больше всего нравится играть в центре — не так важно, ближе к обороне или к атаке. При Нобоа Кузяев играл чуть выше, но сейчас может опуститься вглубь. Тогда и набравший форму Дриусси будет чаще появляться в основе за спиной у Дзюбы.

Источник: Спорт-Экспресс

Вариант 4. Смена схемы

Нобоа заполнял собой всю середину поля и был полезен не только в защите и в подстраховке, но и в атаке — эффективный дриблинг, своевременные забросы за спину защитникам, подключения к атакам, «стандарты»… Жозе Моуринью как-то пошутил, что Макелеле — это не фамилия, а амплуа. Про Нобоа можно сказать то же самое.

Поэтому Семаку придется не столько искать замену конкретному игроку, сколько перекраивать тактику. Возможно, изменится и модель игры. Еще на сборах Семак упоминал, что позже будет наигрывать другую схему — видимо, он имел в виду перерыв на матчи сборных, когда окончательная заявка «Зенита» на сезон будет сверстана. Травма Нобоа может ускорить этот процесс. Вопрос в том, какую именно схему будет внедрять Семак. Для 3−5−2 не хватает центральных защитников, хотя она бы компенсировала отсутствие Нобоа. А в расстановке 4−3−3, учитывая наличие Дзюбы, нельзя будет использовать Дзюбу и Дриусси/Кокорина в качестве центральных нападающих.