Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.08
Атлетик2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.08
Кристал Пэлас0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
20.08
Аталанта4
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
20.08
Валенсия1
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
20.08
Динамо М3
Уфа0
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Зальцбург
Все события
Фоторепортажи
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
01:18 (мск), источник: Газета.Ру

Василий Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Дзюбы с анекдотом

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал успешный отрезок в карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, передает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Это лучшие полгода в жизни Дзюбы. Я боюсь, что они скоро закончатся, но ничего страшного в этом нет. У него получается все, вплоть до иррационального.

Это анекдот о человеке, который шел топиться и случайно поймал золотую рыбку, которая сказала, что все его желания будут исполняться. В конце концов этот человек сказал, что хочет познакомиться с индианкой. С индианкой у него тоже все получилось. И в конце концов она говорит: «Что ты еще хочешь?» А он отвечает: «Хочу у тебя точку на лбу стереть». Она дает добро, а он стирает и хохочет. Говорит: «Представляешь, я кока-колу выиграл».

Вот это сейчас происходит с Дзюбой. Я не имею в виду встречу с индианкой. Эта же степень везения сейчас у Дзюбы. У него сейчас прекрасное время, можно только позавидовать, — поделился Уткин.

Дзюба довел фанатов до истерики, сняв трусы
Во время загрузки произошла ошибка.
14 августа© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 СМИ не сошлись во мнениях по поводу визита Путина на свадьбу
Руцкой рассказал о запое Ельцина во время августовского путча
«Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне РПЛ
Федор Смолов заявил, что хотел бы перейти в европейский клуб
Александр Емельяненко выписан из больницы
Призерка ОИ Шумилова хочет выступать за сборную другой страны
Российский гребец стал бронзовым призером Олимпиады в Рио
«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с мадридским «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь