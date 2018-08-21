Василий Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Дзюбы с анекдотом

«Это лучшие полгода в жизни Дзюбы. Я боюсь, что они скоро закончатся, но ничего страшного в этом нет. У него получается все, вплоть до иррационального.

Это анекдот о человеке, который шел топиться и случайно поймал золотую рыбку, которая сказала, что все его желания будут исполняться. В конце концов этот человек сказал, что хочет познакомиться с индианкой. С индианкой у него тоже все получилось. И в конце концов она говорит: «Что ты еще хочешь?» А он отвечает: «Хочу у тебя точку на лбу стереть». Она дает добро, а он стирает и хохочет. Говорит: «Представляешь, я кока-колу выиграл».