«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым, Смолов хочет поиграть в Европе. Трансферы и слухи дня

Источник: Sport24

Главное о РПЛ

Илья Кутепов очень здорово провел чемпионат мира, но в «Спартаке» пока сыграл 0 минут в новом сезоне. По нашей информации, за его ситуацией следят «Зенит» и «Краснодар», которые ищут сильного защитника с российским паспортом. Скоро два лидера могут сделать «Спартаку» предложение по Кутепову.

Другой молодой спартаковец Александр Максименко признался, что оказаться в ЦСКА или «Зените» для него — самый страшный ночной кошмар. А его «мечта из мечт» — сыграть за «Барселону».

За 5,5 лет я полностью стал красно-белым, с ног до головы. Конечно, я мясной. Александр Максименко — в интервью Спорт FМ.

Calciomercato утверждает, что «Торино» предложил «Зениту» купить нападающего М’Байе Ньянга. Итальянцы утверждают, что клуб из Турина пытается продать 23-летнего сенегальца за 15 млн евро в «Сампдорию», но у той не нашлось денег. Кстати, зимой Ньянга пытался купить «Спартак», но футболист не захотел переезжать в Россию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bj-Nqd4nSW9/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bj-Nqd4nSW9/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Un peuple un but une foi ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mbaye_niang11/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> M'Baye Niang Officiel</a> (@mbaye_niang11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-13T16:47:21+00:00">13 Июн 2018 в 9:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лондонский «Арсенал» следит за тинейджером из «Уфы» Игорем Дивеевым. Центральный защитник здорово сыграл за юношескую сборную России на турнире COTIF-2018, даже забил гол аргентинцам и понравился лондонским скаутам. «Интерес от больших клубов к Дивееву есть», — подтвердил Sport24 гендиректор «Уфы».

Федор Смолов тоже не оставляет мечту сыграть в Европе. Об этом новичок «Локомотива» рассказал на встрече с болельщиками. «Я рад оказаться в “Локомотиве”, и не совсем правильно говорить о том, что будет потом. Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживём — увидим», — сказал форвард.

Кристиан Рамирес сбежал из «Краснодара». Эквадорец не сыграл против «Спартака», потому что улетел в Турцию, где собирается подписать контракт с «Фенербахче». И даже выставляет фото в инстаграм из Стамбула.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmtOP6_HSun/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmtOP6_HSun/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">God is love ❤️ Istanbul - ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cristianramirez1994/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Cristian Ramírez</a> (@cristianramirez1994) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T15:59:33+00:00">20 Авг 2018 в 8:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что в Европе

Украинец из «Реала» Андрей Лунин, скорее всего, проведет сезон в аренде в «Райо Вальекано». Еще один претендент на молодого вратаря — «Эльче».

Главный антигерой прошедшего финала Лиги чемпионов почти сослан в Турцию. «Бешикташ» собирается арендовать Лориса Кариуса сразу на два года с правом выкупа. Немец пока не согласился на переход, «Ливерпулю» придется его уговаривать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmqdCBIgNyk/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmqdCBIgNyk/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Next up ? Crystal Palace #MNF #YNWA #LK1</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lorisk21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> LORIS KARIUS</a> (@lorisk21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-19T14:11:00+00:00">19 Авг 2018 в 7:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лука Модрич назвал чушью слухи о том, что вел переговоры с «Интером» этим летом. Хорват пришел в комментарии к посту в инстаграме и все опроверг. Просто лучший!

Филипе Луис не хочет оставаться в «Атлетико», главный претендент на защитника — «ПСЖ». Французы уже договорились с ним о контракте, но готовы заплатить за 33-летнего футболиста всего 5 млн евро. Мадридский клуб хочет от 12 до 15.