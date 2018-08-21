«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым, Смолов хочет поиграть в Европе. Трансферы и слухи дня
До закрытия трансферного окна в РПЛ, Испании и Германии — 10 дней.
До закрытия трансферного окна в РПЛ, Испании и Германии — 10 дней.
Илья Кутепов очень здорово провел чемпионат мира, но в «Спартаке» пока сыграл 0 минут в новом сезоне. По нашей информации, за его ситуацией следят «Зенит» и «Краснодар», которые ищут сильного защитника с российским паспортом. Скоро два лидера могут сделать «Спартаку» предложение по Кутепову.
Другой молодой спартаковец Александр Максименко признался, что оказаться в ЦСКА или «Зените» для него — самый страшный ночной кошмар. А его «мечта из мечт» — сыграть за «Барселону».
За 5,5 лет я полностью стал
красно-белым,с ног до головы. Конечно, я мясной.
Calciomercato утверждает, что «Торино» предложил «Зениту» купить нападающего М’Байе Ньянга. Итальянцы утверждают, что клуб из Турина пытается продать 23-летнего сенегальца за 15 млн евро в «Сампдорию», но у той не нашлось денег. Кстати, зимой Ньянга пытался купить «Спартак», но футболист не захотел переезжать в Россию.
Лондонский «Арсенал» следит за тинейджером из «Уфы» Игорем Дивеевым. Центральный защитник здорово сыграл за юношескую сборную России на турнире COTIF-2018, даже забил гол аргентинцам и понравился лондонским скаутам. «Интерес от больших клубов к Дивееву есть», — подтвердил Sport24 гендиректор «Уфы».
Федор Смолов тоже не оставляет мечту сыграть в Европе. Об этом новичок «Локомотива» рассказал на встрече с болельщиками. «Я рад оказаться в “Локомотиве”, и не совсем правильно говорить о том, что будет потом. Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживём — увидим», — сказал форвард.
Кристиан Рамирес сбежал из «Краснодара». Эквадорец не сыграл против «Спартака», потому что улетел в Турцию, где собирается подписать контракт с «Фенербахче». И даже выставляет фото в инстаграм из Стамбула.
Украинец из «Реала» Андрей Лунин, скорее всего, проведет сезон в аренде в «Райо Вальекано». Еще один претендент на молодого вратаря — «Эльче».
Главный антигерой прошедшего финала Лиги чемпионов почти сослан в Турцию. «Бешикташ» собирается арендовать Лориса Кариуса сразу на два года с правом выкупа. Немец пока не согласился на переход, «Ливерпулю» придется его уговаривать.
Лука Модрич назвал чушью слухи о том, что вел переговоры с «Интером» этим летом. Хорват пришел в комментарии к посту в инстаграме и все опроверг. Просто лучший!
Филипе Луис не хочет оставаться в «Атлетико», главный претендент на защитника — «ПСЖ». Французы уже договорились с ним о контракте, но готовы заплатить за 33-летнего футболиста всего 5 млн евро. Мадридский клуб хочет от 12 до 15.
Жулиано стал одноклубником Ахмеда Мусы, перейдя в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. «Фенербахче» получил за бывшего полузащитника «Зенита» 10,5 млн евро. А ведь бразильцу всего 28 лет.