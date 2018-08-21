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12:40 (мск), источник: Городской репортер

ФК «Ростов» выполнил обещание и постелил ковер болельщика на своей базе

Футбольный клуб «Ростов» выполнил обещание постелить ковер на своей базе, так как запись поста собрала нужное количество лайков. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная в Twitter.

Напомним, на матч «Ростов» — «Енисей», который состоялся 19 августа на стадионе «Ростов-Арена», один из болельщиков пришел с ковром. Это породило массу шуток в социальных сетях.

Сам клуб отреагировал постом в Twitter: «500 лайков, и мы постелем такой на нашей базе». Запись собрала 2,1 тысячи лайков.

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«Ростов» выполнил обещание — нашел обладателя ковра, который подарил его клубу.

«Ковер символизирует домашнюю обстановку. Для нас стадион — это такой же дом. И мы призываем всех тех, кто сидит дома и смотрит матч “Россельмаша”, смотреть его на стадионе», — рассказал владелец ковра Алексей.

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