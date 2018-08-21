ФК «Ростов» выполнил обещание и постелил ковер болельщика на своей базе

Напомним, на матч «Ростов» — «Енисей», который состоялся 19 августа на стадионе «Ростов-Арена», один из болельщиков пришел с ковром. Это породило массу шуток в социальных сетях.

Сам клуб отреагировал постом в Twitter: «500 лайков, и мы постелем такой на нашей базе». Запись собрала 2,1 тысячи лайков.

«Ростов» выполнил обещание — нашел обладателя ковра, который подарил его клубу.

«Ковер символизирует домашнюю обстановку. Для нас стадион — это такой же дом. И мы призываем всех тех, кто сидит дома и смотрит матч “Россельмаша”, смотреть его на стадионе», — рассказал владелец ковра Алексей.