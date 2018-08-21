Эрнандес, Максименко и еще 10 главных героев четвертого тура РПЛ
Они сделали наш
Они сделали наш
Александр Максименко, «Спартак»
Молодой вратарь, который серьезно подвергся критике после матча в Греции, спас «Спартак» в Краснодаре. Если бы не Максименко, команда Карреры точно бы проиграла: четыре сэйва, один перехват и даже выигранное единоборство. Если так будет идти и дальше, 20-летний голкипер может вытеснить из основы Селихова, когда тот вернется после травмы.
Маринато Гильерме, «Локомотив»
Еще один герой, который спас команду в сложный момент. Гильерме, кажется, выдает лучший старт сезона в карьере, на этот раз почти в одиночку отбившись от атак «Крыльев». На его счету 4 сэйва и неплохая точность длинных передач (9 из 14). Проблема только в том, что ни Смолов, ни Фарфан пока не могут за них цепляться.
Евгений Фролов, «Оренбург»
Фролов уже второй раз в сезоне попадает в список лучших и снова берет пенальти в сложный для команды момент. В конце первого тайма он отбил удар Маркелова с точки, когда счет мог бы стать 0:2. В итоге «Оренбург» забил три после перерыва. Фролов — четвертый вратарь, кому удалось отбить первые два пенальти в высшем дивизионе. Говорят, легкость и прыгучесть ему придает вегетарианство — Евгений вообще не ест мясо.
Родриго Бекао, ЦСКА
C «Арсеналом» Гончаренко сделал незаметную, но важную перестановку в обороне: Бекао сменил Чернова на позиции разыгрывающего, центрального защитника в тройке. Бразилец не подвел: 7 из 7 выигранных единоборств, 3 перехвата и 2 заработанных фола. С передачами у него тоже все в порядке: 78% точности коротких и 4 из 6 лонгболлов. Акинфеев снова отстоял на ноль во многом благодаря Бекао.
Чико Флорес, «Рубин»
«Рубин» очень много оборонялся в игре с «Ахметом», и всего один пропущенный гол — заслуга испанского защитника. Флоресу приходилось постоянно страховать то малоподвижного Наваса, то неопытноых Уремовича и Сорокина. Новичок команды всегда был там, где нужно — об это говорит бешеная цифра в 8 перехватов. Плюс 7 из 11 выигранных единоборств и 2 выноса из штрафной.
Тони Шуньич, «Динамо»
«Динамо» выдало очень качественный матч, пусть и на фоне вымотанной еврокубками «Уфы». Бизяк и Кротов ничего не смогли сделать с обороной динамовцев, где лучшим был Тони Шуньич. Он выиграл 8 из 9 единоборств и грамотно точно начинал атаки своей команды (48 передач, 88% точность). Минус боснийцу можно поставить только за желтую карточку — нелепейшая игра рукой прямо на глазах у арбитра.
Леандро Паредес, «Зенит»
С травмой Нобоа у «Зенита» появились большие проблемы — эквадорец успел стать самым важным игроком центра поля у Семака. Но Паредес с «Уралом» отработал свое удаление в Лиге Европы по полной и был великолепен в ассистировании (37 точных коротких передачи, 4 из 8 навесов, 7 из 11 лонгболлов). Плюс классный гол со штрафного. Аргентинец уступает только в единоборствах (выиграно всего 4 из 10) — ему в пару нужен более цепкий и работоспособный опорник.
Кристиян Бистрович, ЦСКА
Неопытность и нестабильность Бистрович компенсирует бешеным желанием работать — в принципе, это можно сказать про весь современный ЦСКА. Полузащитник реально покрывает почти все поле, действуя даже не
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Даже при проблемах спереди Семин выбрал формацию с двумя классическими опорниками. В ней Крыховяк выглядит намного предпочтительнее Игоря Денисова. По статистике поляк меньше и менее точно пасует, зато чаще обостряет (2 ключевые передачи) и намного качественнее обороняется (7 из 8 выигранных единоборств, 2 перехвата, отбор, заблокированный удар). Прервавший ужасную сухую серию чемпиона гол — еще один серьезный плюс опорнику.
Абель Эрнандес, ЦСКА
Дебют в стартовом составе уругвайцу удался. Стало ясно, что ЦСКА забрал бесплатно абсолютно топового форварда — игрока с такой пластикой и техникой в РПЛ сейчас нет. На этот раз Абель записал на свой счет гол с игры, ассист и 4 ключевые передачи партнерам. Если он будет здоров, то решит все проблемы с завершением армейских атак.
Себастьян Дриусси, «Зенит»
Если верить слухам, Дриусси попросил «Зенит» выставить его на трансфер. То ли он решил остаться и доказать Семаку свою необходимость, то ли привлекает потенциальных покупателей, но с «Уралом» он был лучшим в составе. Внешнюю пассивность в командных действиях аргентинец компенсирует поразительным выбором позиции: чувствуя партнеров, он вовремя оказался у ворот Годзюра и забил два гола, а также классно открылся на свободное пространство, затем отдав голевую Дзюбе.
Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»
Сигурдарсон — идеальный завершитель для РПЛ. Мощный, быстрый, точный. Посмотрите на его первый гол в ворота «Енисея»: исландец преодолел расстояние из своей штрафной до чужой за 13 секунд. К оформленному дублю нападающего добавьте умение бороться (5 и 13 выиграно) и полезность при обороне (вынос с линии ворот, заблокированный удар). «Ростову» лучшего форварда найти тяжело.
Данила Игнатов