Эрнандес, Максименко и еще 10 главных героев четвертого тура РПЛ

Источник: Sport24

Вратари

Александр Максименко, «Спартак»

Молодой вратарь, который серьезно подвергся критике после матча в Греции, спас «Спартак» в Краснодаре. Если бы не Максименко, команда Карреры точно бы проиграла: четыре сэйва, один перехват и даже выигранное единоборство. Если так будет идти и дальше, 20-летний голкипер может вытеснить из основы Селихова, когда тот вернется после травмы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmE4W1Wg2Ib/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmE4W1Wg2Ib/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Тяжелая игра...спасибо за поддержку красно белые ?⚪️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/maximenkoa/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> maximenkoa</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-04T23:58:38+00:00">4 Авг 2018 в 4:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Маринато Гильерме, «Локомотив»

Еще один герой, который спас команду в сложный момент. Гильерме, кажется, выдает лучший старт сезона в карьере, на этот раз почти в одиночку отбившись от атак «Крыльев». На его счету 4 сэйва и неплохая точность длинных передач (9 из 14). Проблема только в том, что ни Смолов, ни Фарфан пока не могут за них цепляться.

Евгений Фролов, «Оренбург»

Фролов уже второй раз в сезоне попадает в список лучших и снова берет пенальти в сложный для команды момент. В конце первого тайма он отбил удар Маркелова с точки, когда счет мог бы стать 0:2. В итоге «Оренбург» забил три после перерыва. Фролов — четвертый вратарь, кому удалось отбить первые два пенальти в высшем дивизионе. Говорят, легкость и прыгучесть ему придает вегетарианство — Евгений вообще не ест мясо.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 4, 18.08.2018, 16:30 ЦСКА 3 Арсенал Т 0

Защитники

Родриго Бекао, ЦСКА

C «Арсеналом» Гончаренко сделал незаметную, но важную перестановку в обороне: Бекао сменил Чернова на позиции разыгрывающего, центрального защитника в тройке. Бразилец не подвел: 7 из 7 выигранных единоборств, 3 перехвата и 2 заработанных фола. С передачами у него тоже все в порядке: 78% точности коротких и 4 из 6 лонгболлов. Акинфеев снова отстоял на ноль во многом благодаря Бекао.

Чико Флорес, «Рубин»

«Рубин» очень много оборонялся в игре с «Ахметом», и всего один пропущенный гол — заслуга испанского защитника. Флоресу приходилось постоянно страховать то малоподвижного Наваса, то неопытноых Уремовича и Сорокина. Новичок команды всегда был там, где нужно — об это говорит бешеная цифра в 8 перехватов. Плюс 7 из 11 выигранных единоборств и 2 выноса из штрафной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmA8RYdAL0S/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.62037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmA8RYdAL0S/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Match Day !!! ⚽️ ?? Dinamo Moscow vs Rubin Kazan ?? ⏱ 19:30 (Russia) ?? ⏱ 18:30 (Spain) ?? ⏱ 17:30 (United Kingdom) ?? Davai Rubin ❤️? @fcrk #rubinkazan #russia #premierleague #ready #comeon #strong #togheter #norest #instapic #instalike #instacool #instagood #instamood</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chicoflores/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Chico Flores Чико Флорес</a> (@chicoflores) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-03T11:15:53+00:00">3 Авг 2018 в 4:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тони Шуньич, «Динамо»

«Динамо» выдало очень качественный матч, пусть и на фоне вымотанной еврокубками «Уфы». Бизяк и Кротов ничего не смогли сделать с обороной динамовцев, где лучшим был Тони Шуньич. Он выиграл 8 из 9 единоборств и грамотно точно начинал атаки своей команды (48 передач, 88% точность). Минус боснийцу можно поставить только за желтую карточку — нелепейшая игра рукой прямо на глазах у арбитра.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 4, 19.08.2018, 19:00 Зенит 4 Урал 1

Полузащитники

Леандро Паредес, «Зенит»

С травмой Нобоа у «Зенита» появились большие проблемы — эквадорец успел стать самым важным игроком центра поля у Семака. Но Паредес с «Уралом» отработал свое удаление в Лиге Европы по полной и был великолепен в ассистировании (37 точных коротких передачи, 4 из 8 навесов, 7 из 11 лонгболлов). Плюс классный гол со штрафного. Аргентинец уступает только в единоборствах (выиграно всего 4 из 10) — ему в пару нужен более цепкий и работоспособный опорник.

Кристиян Бистрович, ЦСКА

Неопытность и нестабильность Бистрович компенсирует бешеным желанием работать — в принципе, это можно сказать про весь современный ЦСКА. Полузащитник реально покрывает почти все поле, действуя даже не бокс-ту-бокс, а от ворот до ворот. Кристиян 60 минут провел на новой для себя позиции левого защитника, но успевал отрабатывать и в центре, при этом забив гол с подключения. 9 из 15 выигранных единоборств, 3 отбора, 28 передач с точностью 80% — статистика хорвата.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Даже при проблемах спереди Семин выбрал формацию с двумя классическими опорниками. В ней Крыховяк выглядит намного предпочтительнее Игоря Денисова. По статистике поляк меньше и менее точно пасует, зато чаще обостряет (2 ключевые передачи) и намного качественнее обороняется (7 из 8 выигранных единоборств, 2 перехвата, отбор, заблокированный удар). Прервавший ужасную сухую серию чемпиона гол — еще один серьезный плюс опорнику.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmqrGYWDRhq/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmqrGYWDRhq/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Important 3 points today ⚽️ Well done team #lokomotiv #loko</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/grzegorz.krychowiak/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Grzegorz Krychowiak</a> (@grzegorz.krychowiak) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-19T16:13:56+00:00">19 Авг 2018 в 9:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающие

Абель Эрнандес, ЦСКА

Дебют в стартовом составе уругвайцу удался. Стало ясно, что ЦСКА забрал бесплатно абсолютно топового форварда — игрока с такой пластикой и техникой в РПЛ сейчас нет. На этот раз Абель записал на свой счет гол с игры, ассист и 4 ключевые передачи партнерам. Если он будет здоров, то решит все проблемы с завершением армейских атак.

Себастьян Дриусси, «Зенит»

Если верить слухам, Дриусси попросил «Зенит» выставить его на трансфер. То ли он решил остаться и доказать Семаку свою необходимость, то ли привлекает потенциальных покупателей, но с «Уралом» он был лучшим в составе. Внешнюю пассивность в командных действиях аргентинец компенсирует поразительным выбором позиции: чувствуя партнеров, он вовремя оказался у ворот Годзюра и забил два гола, а также классно открылся на свободное пространство, затем отдав голевую Дзюбе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl98EgDlHgK/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl98EgDlHgK/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚽️???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sebadriussi.11/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> SD11??</a> (@sebadriussi.11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-02T07:16:24+00:00">2 Авг 2018 в 12:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»

Сигурдарсон — идеальный завершитель для РПЛ. Мощный, быстрый, точный. Посмотрите на его первый гол в ворота «Енисея»: исландец преодолел расстояние из своей штрафной до чужой за 13 секунд. К оформленному дублю нападающего добавьте умение бороться (5 и 13 выиграно) и полезность при обороне (вынос с линии ворот, заблокированный удар). «Ростову» лучшего форварда найти тяжело.