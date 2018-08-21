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Фоторепортажи
28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
8«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1
11:26 (мск), источник: Sport24

Эрнандес, Максименко и еще 10 главных героев четвертого тура РПЛ

Они сделали наш уик-энд круче.

Источник: Sport24

Вратари

Александр Максименко, «Спартак»

Молодой вратарь, который серьезно подвергся критике после матча в Греции, спас «Спартак» в Краснодаре. Если бы не Максименко, команда Карреры точно бы проиграла: четыре сэйва, один перехват и даже выигранное единоборство. Если так будет идти и дальше, 20-летний голкипер может вытеснить из основы Селихова, когда тот вернется после травмы.

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Маринато Гильерме, «Локомотив»

Еще один герой, который спас команду в сложный момент. Гильерме, кажется, выдает лучший старт сезона в карьере, на этот раз почти в одиночку отбившись от атак «Крыльев». На его счету 4 сэйва и неплохая точность длинных передач (9 из 14). Проблема только в том, что ни Смолов, ни Фарфан пока не могут за них цепляться.

Евгений Фролов, «Оренбург»

Фролов уже второй раз в сезоне попадает в список лучших и снова берет пенальти в сложный для команды момент. В конце первого тайма он отбил удар Маркелова с точки, когда счет мог бы стать 0:2. В итоге «Оренбург» забил три после перерыва. Фролов — четвертый вратарь, кому удалось отбить первые два пенальти в высшем дивизионе. Говорят, легкость и прыгучесть ему придает вегетарианство — Евгений вообще не ест мясо.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 4, 18.08.2018, 16:30
ЦСКА
3Арсенал Т0

Защитники

Родриго Бекао, ЦСКА

C «Арсеналом» Гончаренко сделал незаметную, но важную перестановку в обороне: Бекао сменил Чернова на позиции разыгрывающего, центрального защитника в тройке. Бразилец не подвел: 7 из 7 выигранных единоборств, 3 перехвата и 2 заработанных фола. С передачами у него тоже все в порядке: 78% точности коротких и 4 из 6 лонгболлов. Акинфеев снова отстоял на ноль во многом благодаря Бекао.

Чико Флорес, «Рубин»

«Рубин» очень много оборонялся в игре с «Ахметом», и всего один пропущенный гол — заслуга испанского защитника. Флоресу приходилось постоянно страховать то малоподвижного Наваса, то неопытноых Уремовича и Сорокина. Новичок команды всегда был там, где нужно — об это говорит бешеная цифра в 8 перехватов. Плюс 7 из 11 выигранных единоборств и 2 выноса из штрафной.

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Тони Шуньич, «Динамо»

«Динамо» выдало очень качественный матч, пусть и на фоне вымотанной еврокубками «Уфы». Бизяк и Кротов ничего не смогли сделать с обороной динамовцев, где лучшим был Тони Шуньич. Он выиграл 8 из 9 единоборств и грамотно точно начинал атаки своей команды (48 передач, 88% точность). Минус боснийцу можно поставить только за желтую карточку — нелепейшая игра рукой прямо на глазах у арбитра.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 4, 19.08.2018, 19:00
Зенит
4Урал1

Полузащитники

Леандро Паредес, «Зенит»

С травмой Нобоа у «Зенита» появились большие проблемы — эквадорец успел стать самым важным игроком центра поля у Семака. Но Паредес с «Уралом» отработал свое удаление в Лиге Европы по полной и был великолепен в ассистировании (37 точных коротких передачи, 4 из 8 навесов, 7 из 11 лонгболлов). Плюс классный гол со штрафного. Аргентинец уступает только в единоборствах (выиграно всего 4 из 10) — ему в пару нужен более цепкий и работоспособный опорник.

Кристиян Бистрович, ЦСКА

Неопытность и нестабильность Бистрович компенсирует бешеным желанием работать — в принципе, это можно сказать про весь современный ЦСКА. Полузащитник реально покрывает почти все поле, действуя даже не бокс-ту-бокс, а от ворот до ворот. Кристиян 60 минут провел на новой для себя позиции левого защитника, но успевал отрабатывать и в центре, при этом забив гол с подключения. 9 из 15 выигранных единоборств, 3 отбора, 28 передач с точностью 80% — статистика хорвата.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Даже при проблемах спереди Семин выбрал формацию с двумя классическими опорниками. В ней Крыховяк выглядит намного предпочтительнее Игоря Денисова. По статистике поляк меньше и менее точно пасует, зато чаще обостряет (2 ключевые передачи) и намного качественнее обороняется (7 из 8 выигранных единоборств, 2 перехвата, отбор, заблокированный удар). Прервавший ужасную сухую серию чемпиона гол — еще один серьезный плюс опорнику.

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Нападающие

Абель Эрнандес, ЦСКА

Дебют в стартовом составе уругвайцу удался. Стало ясно, что ЦСКА забрал бесплатно абсолютно топового форварда — игрока с такой пластикой и техникой в РПЛ сейчас нет. На этот раз Абель записал на свой счет гол с игры, ассист и 4 ключевые передачи партнерам. Если он будет здоров, то решит все проблемы с завершением армейских атак.

Себастьян Дриусси, «Зенит»

Если верить слухам, Дриусси попросил «Зенит» выставить его на трансфер. То ли он решил остаться и доказать Семаку свою необходимость, то ли привлекает потенциальных покупателей, но с «Уралом» он был лучшим в составе. Внешнюю пассивность в командных действиях аргентинец компенсирует поразительным выбором позиции: чувствуя партнеров, он вовремя оказался у ворот Годзюра и забил два гола, а также классно открылся на свободное пространство, затем отдав голевую Дзюбе.

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Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»

Сигурдарсон — идеальный завершитель для РПЛ. Мощный, быстрый, точный. Посмотрите на его первый гол в ворота «Енисея»: исландец преодолел расстояние из своей штрафной до чужой за 13 секунд. К оформленному дублю нападающего добавьте умение бороться (5 и 13 выиграно) и полезность при обороне (вынос с линии ворот, заблокированный удар). «Ростову» лучшего форварда найти тяжело.

Данила Игнатов

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