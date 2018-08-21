Лондонский «Арсенал» запросил у «Уфы» просмотр 18-летнего защитника Дивеева
Как стало известно «Чемпионату», в «Уфу» поступило письмо из лондонского «Арсенала» с запросом на просмотр 18-летнего защитника команды Игоря Дивеева.
Как стало известно «Чемпионату», в «Уфу» поступило письмо из лондонского «Арсенала» с запросом на просмотр 18-летнего защитника команды Игоря Дивеева.
Российский клуб пока не дал ответа лондонцам. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» не подтвердил эту информацию.
Ранее британское издание Mirror сообщило, что «Арсенал» заинтересовался Дивеевым после его удачного выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018, где национальная команда дошла до финала. В решающем матче, в котором Дивеев отметился голом, россияне уступили Аргентине.
Дивеев является воспитанником «Уфы», за которую ещё не успел дебютировать в Российской