Лондонский «Арсенал» запросил у «Уфы» просмотр 18-летнего защитника Дивеева

Ранее британское издание Mirror сообщило, что «Арсенал» заинтересовался Дивеевым после его удачного выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018, где национальная команда дошла до финала. В решающем матче, в котором Дивеев отметился голом, россияне уступили Аргентине.



Дивеев является воспитанником «Уфы», за которую ещё не успел дебютировать в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне игрок провёл 24 матча за молодёжную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола, а в нынешней кампании отыграл одну встречу за «Уфу-2» во втором дивизионе.