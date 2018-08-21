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13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Лондонский «Арсенал» запросил у «Уфы» просмотр 18-летнего защитника Дивеева

Как стало известно «Чемпионату», в «Уфу» поступило письмо из лондонского «Арсенала» с запросом на просмотр 18-летнего защитника команды Игоря Дивеева.

Российский клуб пока не дал ответа лондонцам. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» не подтвердил эту информацию.

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Ранее британское издание Mirror сообщило, что «Арсенал» заинтересовался Дивеевым после его удачного выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018, где национальная команда дошла до финала. В решающем матче, в котором Дивеев отметился голом, россияне уступили Аргентине.

Дивеев является воспитанником «Уфы», за которую ещё не успел дебютировать в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне игрок провёл 24 матча за молодёжную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола, а в нынешней кампании отыграл одну встречу за «Уфу-2» во втором дивизионе.

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