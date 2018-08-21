Посещаемость четвертого тура РПЛ превысила 172 тыс. зрителей

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Матчи четвертого тура проходили с 17 по 20 августа. В общей сложности восемь матчей четвертого тура нынешнего сезона первенства страны посетили 172 407 человек, что на 53 679 зрителей больше, чем в прошлом сезоне. В среднем на каждый матч четвертого тура РПЛ пришел 21 551 зритель.

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин на пресс- конференции по итогам четвертого тура чемпионата России высоко оценил уровень организации матча в Ростове-на-Дону «Ростов» — «Енисей» (4:0). «Замечаний по четвертому туру в целом не было. Стадионы прекрасно заполнялись, видно, что посещаемость после чемпионата мира несомненно возросла. Особенно хотелось бы отметить организацию матча в Ростове», — сказал Пышкин.