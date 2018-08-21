Посещаемость четвертого тура РПЛ превысила 172 тыс. зрителей
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Посещаемость четвертого тура Российской
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Посещаемость четвертого тура Российской
Матчи четвертого тура проходили с 17 по 20 августа. В общей сложности восемь матчей четвертого тура нынешнего сезона первенства страны посетили 172 407 человек, что на 53 679 зрителей больше, чем в прошлом сезоне. В среднем на каждый матч четвертого тура РПЛ пришел 21 551 зритель.
Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин на пресс- конференции по итогам четвертого тура чемпионата России высоко оценил уровень организации матча в
Пятый тур чемпионата России стартует 24 августа матчем между тульским «Арсеналом» и «Ростовом». Завершится тур 27 августа встречей между красноярским «Енисеем» и самарскими «Крыльями Советов».