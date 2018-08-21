КДК РФС разберет инцидент с проносом ковра на трибуны в матче между «Ростовом» и «Енисеем»

«Инциденту по проносу ковра на матч между “Ростовом” и красноярским “Енисеем” даст оценку КДК РФС. Конечно, в этом нет ничего оскорбительного и даже присутствует небольшой юмор, но тут возникает вопрос к службе безопасности о том, как болельщики его умудрились пронести. Проводился досмотр, и нарушений найдено не было. Еще раз повторюсь, что в этом нет ничего страшного и оскорбительного, но такие вещи нужно, конечно же, согласовывать», — сказал Мейтин.