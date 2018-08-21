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15:05 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС разберет инцидент с проносом ковра на трибуны в матче между «Ростовом» и «Енисеем»

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) даст оценку инциденту проноса ковра на матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и красноярским «Енисеем». Об этом на пресс-конференции по итогам четвертого тура заявил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

В воскресенье «Ростов» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу разгромил «Енисей» со счетом 4:0. Одному из болельщиков удалось пронести на трибуны ковер.

«Инциденту по проносу ковра на матч между “Ростовом” и красноярским “Енисеем” даст оценку КДК РФС. Конечно, в этом нет ничего оскорбительного и даже присутствует небольшой юмор, но тут возникает вопрос к службе безопасности о том, как болельщики его умудрились пронести. Проводился досмотр, и нарушений найдено не было. Еще раз повторюсь, что в этом нет ничего страшного и оскорбительного, но такие вещи нужно, конечно же, согласовывать», — сказал Мейтин.

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