КДК РФС разберет инцидент с проносом ковра на трибуны в матче между «Ростовом» и «Енисеем»
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/.
В воскресенье «Ростов» в матче четвертого тура чемпионата России по футболу разгромил «Енисей» со счетом 4:0. Одному из болельщиков удалось пронести на трибуны ковер.
«Инциденту по проносу ковра на матч между “Ростовом” и красноярским “Енисеем” даст оценку КДК РФС. Конечно, в этом нет ничего оскорбительного и даже присутствует небольшой юмор, но тут возникает вопрос к службе безопасности о том, как болельщики его умудрились пронести. Проводился досмотр, и нарушений найдено не было. Еще раз повторюсь, что в этом нет ничего страшного и оскорбительного, но такие вещи нужно, конечно же, согласовывать», — сказал Мейтин.