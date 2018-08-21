РПЛ рассмотрит оскорбительные баннеры фанатов ЦСКА в адрес Еременко
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская
На матче, который прошел 18 августа на «ВЭБ-Арене», на одной из трибун появились баннеры оскорбительного содержания в адрес финского полузащитника «Спартака» Романа Еременко, ранее выступавшего за ЦСКА.
Также фанаты армейцев вывесили полотнища с оскорблениями полузащитников «Спартака» Романа Зобнина и Александра Ташаева, в свое время перешедших в эту команду из «Динамо», и главного тренера
«По факту проноса оскорбительных полотен в адрес Еременко будет проведена проверка, попробуем установить пути проноса и в дальнейшем минимизировать такие случаи. Это достаточно неприятный элемент фанатской субкультуры, но это встречается не только у ЦСКА, но и у “Спартака”, “Зенита”, европейских клубов. Например, фанаты “Зенита” высказывались против Владимира Быстрова, фанаты “Спартака” — против Артема Дзюбы, “Ливерпуля” — против Фернандо Торреса», — сказал Мейтин.
18 августа в матче между «Краснодаром» и «Спартаком» болельщики краснодарской команды бросали бутылки в сторону вратаря