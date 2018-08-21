РПЛ рассмотрит оскорбительные баннеры фанатов ЦСКА в адрес Еременко

Источник: РИА "Новости"

На матче, который прошел 18 августа на «ВЭБ-Арене», на одной из трибун появились баннеры оскорбительного содержания в адрес финского полузащитника «Спартака» Романа Еременко, ранее выступавшего за ЦСКА.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 4, 18.08.2018, 16:30 ЦСКА 3 Арсенал Т 0

Также фанаты армейцев вывесили полотнища с оскорблениями полузащитников «Спартака» Романа Зобнина и Александра Ташаева, в свое время перешедших в эту команду из «Динамо», и главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«По факту проноса оскорбительных полотен в адрес Еременко будет проведена проверка, попробуем установить пути проноса и в дальнейшем минимизировать такие случаи. Это достаточно неприятный элемент фанатской субкультуры, но это встречается не только у ЦСКА, но и у “Спартака”, “Зенита”, европейских клубов. Например, фанаты “Зенита” высказывались против Владимира Быстрова, фанаты “Спартака” — против Артема Дзюбы, “Ливерпуля” — против Фернандо Торреса», — сказал Мейтин.