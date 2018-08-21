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15:07 (мск), источник: ТАСС

РПЛ рассмотрит оскорбительные баннеры фанатов ЦСКА в адрес Еременко

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) проведет проверку по факту проноса оскорбительных баннеров болельщиками московского ЦСКА на матч четвертого тура чемпионата с «Арсеналом». Об этом на пресс-конференции заявил директор по безопасности и работе с болельщиками лиги Александр Мейтин.

Источник: РИА "Новости"

На матче, который прошел 18 августа на «ВЭБ-Арене», на одной из трибун появились баннеры оскорбительного содержания в адрес финского полузащитника «Спартака» Романа Еременко, ранее выступавшего за ЦСКА.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 4, 18.08.2018, 16:30
ЦСКА
3Арсенал Т0

Также фанаты армейцев вывесили полотнища с оскорблениями полузащитников «Спартака» Романа Зобнина и Александра Ташаева, в свое время перешедших в эту команду из «Динамо», и главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«По факту проноса оскорбительных полотен в адрес Еременко будет проведена проверка, попробуем установить пути проноса и в дальнейшем минимизировать такие случаи. Это достаточно неприятный элемент фанатской субкультуры, но это встречается не только у ЦСКА, но и у “Спартака”, “Зенита”, европейских клубов. Например, фанаты “Зенита” высказывались против Владимира Быстрова, фанаты “Спартака” — против Артема Дзюбы, “Ливерпуля” — против Фернандо Торреса», — сказал Мейтин.

18 августа в матче между «Краснодаром» и «Спартаком» болельщики краснодарской команды бросали бутылки в сторону вратаря красно-белых Александра Максименко. «Поведение в Краснодаре стало для меня неожиданностью, ведь там всегда были интеллигентные болельщики. Клуб уже отреагировал на данный инцидент и передал видеозаписи и соответствующую документацию в полицию, запретил нарушителям посещать стадион. Дальнейшую меру ответственности нарушителей определит суд», — отметил Мейтин.

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