Искать новичков для «Крыльев Советов» будет отец рэпера Фараона

С нового сезона в руководстве «Крыльев Советов» произошли изменения. В частности, должность начальника селекционного отдела «КС» занял спортивный функционер Геннадий Голубин. Об этом сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Голубин ранее работал в московском и брянском «Динамо», а также в тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева, где занимал должность генерального менеджера. Также он известен, как отец популярного рэпера Pharaoh’а. Последний известен такими хитами, как «Скр Скр Скр» и «Пять минут назад».