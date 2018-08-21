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16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Искать новичков для «Крыльев Советов» будет отец рэпера Фараона

Геннадий Голубин возглавил селекционный отдел самарского клуба.

Источник: Комсомольская правда

С нового сезона в руководстве «Крыльев Советов» произошли изменения. В частности, должность начальника селекционного отдела «КС» занял спортивный функционер Геннадий Голубин. Об этом сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Голубин ранее работал в московском и брянском «Динамо», а также в тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева, где занимал должность генерального менеджера. Также он известен, как отец популярного рэпера Pharaoh’а. Последний известен такими хитами, как «Скр Скр Скр» и «Пять минут назад».

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