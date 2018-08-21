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16:19 (мск), источник: Матч ТВ

Арустамян и Кривохарченко прокомментируют дерби «Спартак» — «Динамо» на «Матч Премьер»

Старейшее российское дерби состоится 25 августа в 19:00. Прямая трансляция начнется в 18:30 на телеканале «Матч Премьер», на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб».

Источник: Матч ТВ

«Спартак» и «Динамо» встретятся в 5-м туре РПЛ на стадионе «Открытие Арена». Комментаторы — Нобель Арустамян и Сергей Кривохарченко. В 18:30 на канале «Матч Премьер» начнет работу выездная студия, которая будет располагаться на стадионе. Ведущий Михаил Моссаковский вместе с гостями обсудят шансы команд на успех в предстоящей встрече.

Соперничество московских футбольных клубов «Динамо» и «Спартак» — старейшее российское дерби. Первый матч «Красная Пресня» — «Динамо» состоялся в 1923 году. С тех пор команды встречались 205 раз. «Спартак» одержал 75 побед, а «Динамо» 60. В ходе предыдущей встречи 13-го мая «Спартак» уступил «Динамо», тем самым упустив серебряную медаль и прямую путевку в групповой этап ЛЧ. Клуб закончил сезон на 3-й строчке. В новом сезоне в результате проигрыша греческому ПАОК по итогам двух матчей команда покинула Лигу чемпионов и продолжит свои выступления в еврокубках на групповом этапе Лиги Европы.

«Динамо» в прошлом сезоне заняло 8-ю строчку в турнирной таблице. Три первых матча нового сезона динамовцы сыграли вничью, однако в 4-м туре одержали уверенную победу над «Уфой» со счетом 3:0.

Полное расписание матчей 5-го тура РПЛ на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер»: 24.08.2018

19:25 «Арсенал» — «Ростов». «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Комментаторы: Михаил Моссаковский и Михаил Поленов;.

25.08.2018

13:55 «Урал» — «Ахмат». «Матч Премьер». Комментатор: Борис Аболин;.

16:25 «Рубин» — ЦСКА. «Матч Премьер». Комментаторы: Денис Казанский и Роман Титов;.

18:30 «Спартак» — «Динамо». «Матч Премьер». Комментаторы: Нобель Арустамян и Сергей Кривохарченко;.

26.08.2018

13:55 «Оренбург» — «Краснодар». «Матч Премьер». Комментатор: Юрий Розанов;.

16:25 «Уфа» — «Зенит». «Матч Премьер». Комментаторы: Нобель Арустамян и Артем Кочешев;.

18:55 «Локомотив» — «Анжи». «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Комментаторы: Константин Генич и Роман Нагучев.

Также прямые трансляции всех матчей будут доступны на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб».

Фото: Матч ТВ.

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