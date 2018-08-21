Румынский футболист Антон перешел из «Анжи» в «Крылья Советов»
ТАСС, 21 августа. Румынский полузащитник Паул Антон подписал контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщает
ТАСС, 21 августа. Румынский полузащитник Паул Антон подписал контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщает
Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года.
Ранее он выступал за румынские клубы, в том числе «Пандурий» и «Динамо» (Бухарест), а также за испанский «Хетафе». С декабря 2017 года он выступал за махачкалинский «Анжи», в этом сезоне он провел два матча в Российской
Антон стал девятым новичком «Крыльев Советов», перешедшим в команду в летний трансферный период. Ранее состав самарцев пополнили вратари Михаил Опарин и Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин, Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов, полузащитник Павел Яковлев и форварды Максим Канунников и Рамиль Шейдаев.