Румынский футболист Антон перешел из «Анжи» в «Крылья Советов»

Ранее он выступал за румынские клубы, в том числе «Пандурий» и «Динамо» (Бухарест), а также за испанский «Хетафе». С декабря 2017 года он выступал за махачкалинский «Анжи», в этом сезоне он провел два матча в Российской премьер-лиге и забил один гол.