Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПАОК
Футбол. Зарубежный
20.08
Кристал Пэлас0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
20.08
Атлетик2
Леганес1
Футбол. Кубок России
22.08
Луч
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
15Как Емельяненко разбили лицо в Москве
8«Зенит» разгромил минское «Динамо» со счетом 8:1
16:58 (мск), источник: ТАСС

Румынский футболист Антон перешел из «Анжи» в «Крылья Советов»

ТАСС, 21 августа. Румынский полузащитник Паул Антон подписал контракт с футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарцев.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года.

Ранее он выступал за румынские клубы, в том числе «Пандурий» и «Динамо» (Бухарест), а также за испанский «Хетафе». С декабря 2017 года он выступал за махачкалинский «Анжи», в этом сезоне он провел два матча в Российской премьер-лиге и забил один гол.

Антон стал девятым новичком «Крыльев Советов», перешедшим в команду в летний трансферный период. Ранее состав самарцев пополнили вратари Михаил Опарин и Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин, Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов, полузащитник Павел Яковлев и форварды Максим Канунников и Рамиль Шейдаев.

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня
Главная бомба межсезонья. Бывшая звезда НБА переходит в «Зенит»
«Зачем ты нас предала?» Чего боится Медведева
Ярость «Краснодара»: «Ари грозит огромная дисквалификация»
Малкин установил рекорд Гиннесса
Футболисты «Уфы» получили британские визы для поездки на матч ЛЕ
Тренер: Шумилова еще в мае заявила, что выступать в РФ не будет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь