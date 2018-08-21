«Крылья Советов» арендовали защитника «Локомотива» В. Денисова

Отмечается, что 31-летний футболист из Узбекистана будет выступать за самарский клуб до конца сезона-2018/19. Подробности сделки между командами не разглашаются.

Денисов выступает в составе «Локомотива» с 2013 года, куда он перешёл из «Днепра». Вместе с московской командой защитник дважды становился обладателем Кубка России и в минувшем сезоне оформил чемпионство страны. В «локомотиве» Денисов провёл 142 матча и отметился одним забитым мячом.