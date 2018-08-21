Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
БАТЭ
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПАОК
Футбол. Кубок России
22.08
Луч
СКА-Хабаровск
Футбол. Кубок России
22.08
Сахалин Ю-С
Зенит Ир
Футбол. Кубок России
22.08
Динамо Брл
Томь
Все события
Фоторепортажи
15Как Емельяненко разбили лицо в Москве
10Дебют Роналду, лондонское дерби и другие события выходных
17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» арендовали защитника «Локомотива» В. Денисова

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает пресс-служба московской команды.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 31-летний футболист из Узбекистана будет выступать за самарский клуб до конца сезона-2018/19. Подробности сделки между командами не разглашаются.

Денисов выступает в составе «Локомотива» с 2013 года, куда он перешёл из «Днепра». Вместе с московской командой защитник дважды становился обладателем Кубка России и в минувшем сезоне оформил чемпионство страны. В «локомотиве» Денисов провёл 142 матча и отметился одним забитым мячом.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Скандал: «Медведева тренера предала, теперь на русском писать перестала?»
Самые сексуальные спортсменки по мнению мужчин. И такие гибкие!
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня
Главная бомба межсезонья. Бывшая звезда НБА переходит в «Зенит»
Кафе, магазины и офисы: что будет со стадионами ЧМ-2018
«Краснодар» после матча со «Спартаком» ищет психолога
Малкин установил рекорд Гиннесса
СМИ: «Бавария» хочет приобрести Гризманна
«Витесс» Слуцкого арендовал полузащитника мадридского «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь